Córdoba es la provincia andaluza con peor tasa de accidentes en el trabajo

Córdoba cerró 2022 como la provincia con peor tasa de accidentes laborales de toda la comunidad autónoma de Andalucía, según los datos del Ministerio de Trabajo, analizados por elDiario.es, y que evidencia que 2022 ya es uno histórico en el que se alcanzó el mayor incremento anual de víctimas laborales registrado hasta la fecha: un 11% más de fallecidos si se compara con el cierre del año previo.

En el caso de Córdoba, el aumento fue del 7,3%, el más alto de Andalucía. Córdoba tiene una tasa de 3.443 muertes en jornada laboral. La mayoría de las muertes laborales se producen en la industria manufacturera de Córdoba, que aglutina el 19% de los accidente letales. Le siguen el sector primario, la agricultura y la ganadería y la construcción, con el 15% de los fallecimientos, cada uno.

En Córdoba murieron 21 trabajadores durante 2022. Son cinco fallecidos más en el tajo que los que se registraron durante todo el año 2021 y la mayor cifra de muertes desde el año 2006.

En España y en Córdoba, a pesar de los avances hacia un país cada día más moderno y avanzado social y tecnológicamente, cada vez se muere más trabajando. Y eso no ha sido siempre así. Tras muchos años de mejoría en la reducción de la siniestralidad laboral, cuando se sumaron esfuerzos, políticas e inversión para ello, vivimos un periodo de deterioro en los últimos años, desde 2013.

Por un lado, la evolución de accidentes laborales y de muertes de trabajadores totales se puede seguir en números absolutos, por ejemplo, los más de 532.000 accidentes en jornada en 2018. Por otro, está el indicador de incidencia, los 3.408 accidentes en jornada de ese año, que mide los accidentes y las muertes por cada 100.000 trabajadores, la medición más utilizada para analizar la evolución de la siniestralidad en el tiempo sin que afecten los vaivenes en el número de trabajadores.

La incidencia refleja un gran descenso de los accidentes de trabajo desde los 2000, que se suele relacionar con el despliegue de la legislación en España de Prevención de Riesgos laborales, de 1995, y también por el “impulso por parte de las Administraciones Públicas de políticas activas en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como el compromiso y el esfuerzo de los sindicatos”, subraya un reciente estudio de CCOO, que analiza el aumento de muertes de 2022.

