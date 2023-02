Córdoba batió su récord histórico de exportaciones con casi 3.000 millones en 2022

Las exportaciones realizadas por empresas de la provincia de Córdoba durante el pasado año 2022 alcanzaron la cifra de 2.978 millones de euros, la cual significa el registro récord para un año desde que se tienen datos homologables (1995), y supone 471 millones más que en 2021, último año de récorg histórico, gracias a un crecimiento del 16,8% en las ventas internacionales respecto a 2021.

Según la información facilitada a Europa Press por Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera, a estas cifras hay que sumar el hecho de que Córdoba mantiene una balanza comercial muy saneada con el exterior, pues ha logrado el segundo mejor superávit comercial de la región, de 1.102 millones de euros, y también la mejor tasa de cobertura, del 159%, resultado de la diferencia con las importaciones realizadas el pasado año, por valor de 1.876 millones, que subieron un 31%.

En cuanto al número de empresas exportadoras, en 2022 Córdoba ha registrado un total de 2.235 empresas exportadoras, que bajan un 2,4% respecto a 2021 y que constituyen el 8,4% de todas las de Andalucía (26.667).

De ellas, más de una cuarta parte (26,3%) son exportadores regulares (cuatro años consecutivos exportando), concentran el 87% de las ventas y son un total de 587 empresas, gracias a un crecimiento, en este caso, del 6%, que supone la tercera mejor tasa de crecimiento provincial del año, junto con la de Jaén.

En cuanto a los productos cordobeses más exportados entre enero y diciembre del pasado año, las ventas internacionales de Córdoba crecieron en ocho de sus diez primeros productos más exportados, liderando la lista el cobre y sus manufacturas, con 921 millones de euros, el 31% del total provincial y con un incremento del 32%.

El segundo puesto es para el aceite de oliva, con 747 millones, el 25% del total provincial y una subida del 16,3%; seguido de máquinas fabricadas en Córdoba y que se vendieron en el extranjero por valor 195 millones, que suponen el 6,5% del total, aunque con una leve bajada, del 8,9%.

En cuarto lugar están las preparaciones de hortalizas y frutas, con 138 millones, el 4,6% del total provincial y un aumento del 20,4%; seguidas de plásticos y sus manufacturas, con 95 millones, el 3,2% del total y un incremento del 26,1%, y después las perlas y piedras preciosas, con 90 millones, el 3% del total y un aumento del 36%, el tercer mayor incremento de los diez primeros capítulos.

El siguiente puesto es para las hortalizas, con 77 millones, un 2,6% del total provincial y una bajada del 12,4%; seguidas de las frutas, con 67 millones, 2,2% del total y una subida del 13,6%; los muebles, con 49 millones, el 1,6% del total y un alza del 36,2%, cerrando la lista la fundición de hierro y acero, con 48 millones, el 1,6% del total y el mayor crecimiento de los diez primeros capítulos, del 58%, cerrando la lista

En cuanto a los mercados en los que más crecieron las ventas internacionales de Córdoba durante los 12 meses del pasado año, las exportaciones suben en 16 de sus 20 primeros mercados y en ocho de los diez primeros, con los que llega a cuatro continentes.

El primer destino es Portugal, con 552 millones, el 18,6% del total provincial, que dobla su dato con un aumento del 107% respecto a 2021, el mayor entre los diez primeros destinos. Le sigue Italia, con 511 millones y el 17,2% del total, que sube un 9%, y después Francia, con 396 millones, el 13,3% del total y una subida del 18,4%, la tercera mejor de los diez primeros destinos.

En cuarto lugar está Marruecos, con 279 millones, el 9,4% del total provincial y un alza del 6,6%; seguido de Estados Unidos, con 245 millones, el 8,2% del total y un incremento del 1,3%; Alemania, con 105 millones (3,5%) y un aumento del 15,7%; Polonia, con 87 millones (2,9%) y una bajada del 0,4%; Países Bajos, con 60 millones (2%) y un descenso del 61%; Reino Unido, con 55 millones (1,8%) y un ascenso del 11,5%, y República de Corea, con 46 millones (1,5%) y una subida del 63%, la segunda mayor de los diez primeros destinos.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!