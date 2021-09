Ya está en Córdoba el avión calibrador que definirá la ruta de los vuelos comerciales sobre la ciudad

Desde poco después de las 9:00 de la mañana, el avión laboratorio que tiene que calibrar la carta de navegación del Aeropuerto de Córdoba ha vuelto a sobrevolar la ciudad. El avión partió a esa hora del Aeropuerto de Sevilla y comenzó a sobrevolar la ciudad de Córdoba y el Aeropuerto para comprobar desde el aire que todos los cálculos realizados en la carta de navegación son correctos.

Ésta es la tercera vez que este avión calibrador llega a la ciudad y se espera que sea la última antes de que la carta de navegación reciba su visto bueno definitivo. Sin fechas concretas, Aena espera tenerla lista en el año 2022, para que ya pueda ser usada por vuelos comerciales, en caso de que se interesen por operar en Córdoba.

Enaire lleva trabajando varios años en la actualización de la carta de aproximación del Aeropuerto de Córdoba. Cuando la tenía prácticamente culminada, se ha cruzado una pandemia de por medio, lo que ha hecho que se paralizasen todos los trabajadores que se han desarrollado. Después, los plazos para que el Aeropuerto se pueda usar dependerá de factores "externos" a Enaire, ya que una carta de navegación es un instrumento tan importante para la navegación europea que tiene que ser certificada por diferentes organismos independientes.

El Gobierno asegura que en octubre de 2020 envió a Enaire toda la documentación del estudio topográfico del Aeropuerto de Córdoba, una vez que se superó lo peor del estado de alarma. Con la topografía en la mano, Enaire ha diseñado la carta de aproximación. Ahora, culmina la fase de "validación" de esta carta de aproximación. Esta fase se divide en dos: en tierra y en vuelo. La fase en tierra consiste en revisar la carta y la de vuelo es de la que se encarga el avión laboratorio.

Una vez que se haga el vuelo del avión laboratorio, Enaire no se pilla los dedos con los plazos sobre la entrada en vigor de la carta de navegación. Todo dependerá de los permisos de diferentes ministerios del Gobierno.

