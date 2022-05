Un congreso de Córdoba para recuperar el espíritu de los encuentros islamo-cristianos de hace 4 décadas

Los próximos días 16 y 17 de mayo, la Fundación FICRT celebrará la I edición del Foro ‘Del Diálogo Islamo-Cristiano a la Familia Abrahámica’, en colaboración con el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense y con la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba. El evento tendrá lugar en la sede de Córdoba de Casa Árabe.

Este Foro que ahora inicia la Fundación FICRT y que tendrá continuación anual, tiene como objetivo extender el diálogo interreligioso más allá del Islam y el cristianismo, englobando a todas las religiones de la llamada ‘Familia Abrahámica’, es decir, aquellas que veneran como padre y profeta a la figura de Abraham.

El presidente de la Fundación FICRT, D. Jumaa Alkaabi, inaugurará esta primera edición del Foro de Córdoba, cuyo objetivo es recoger el testigo y ampliar el alcance de los dos primeros encuentros islamo-cristianos que se celebraron en la misma ciudad en los años 1974 y 1979, incluyendo entre los ponentes a representantes de otras confesiones religiosas.

El fomento del diálogo y el entendimiento entre las religiones, que es uno de los principios fundamentales de la Fundación FICRT, fue impulsado en su momento por el Concilio Vaticano II (1962-1965), que reconocía la pluralidad religiosa como un derecho de la persona a la elección sincera del camino a seguir para encontrar la verdad.

Este movimiento ha experimentado un importante impulso durante el pontificado del papa Francisco y cristalizó con la histórica visita del pontífice a Abu Dabi, donde se reunió con el gran imán de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayyeb, y juntos firmaron el ‘Documento sobre la Fraternidad Humana, por la Paz Mundial y la Convivencia Común’, el 4 de febrero de 2019.

Una fecha que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha decidido conmemorar anualmente, declarando el 4 de febrero como el Día Internacional de la Fraternidad Humana.

En este contexto, este I Foro de Córdoba que organiza la Fundación FICRT contará, a lo largo de los días 16 y 17 de mayo, contará con cuatro paneles, distribuidos a lo largo de las dos jornadas, en los que intervendrán 11 prestigiosos ponentes, en representación de diversos estados, universidades, centros de investigación y confesiones religiosas.

De la mano de estos expertos, los asistentes podrán conocer de primera mano cómo se está enfocando el diálogo interreligioso, hasta llegar a unas conclusiones que se plasmarán en el Manifiesto de Córdoba ‘La Familia Abrahámica y la Fraternidad Humana’, que se presentará durante la última sesión.

