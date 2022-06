Una colecta de sangre en el Hospital Reina Sofía, actividad central del día en la XX Semana del Donante

El Hospital Universitario Reina de Córdoba ha celebrado este jueves su cuarto día de Semana del Donante con una colecta de sangre dirigida a profesionales, usuarios y familiares organizada por el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba. Se ha desarrollado en el vestíbulo del Hospital General, de 10,00 a 14,00 horas, y decenas de personas se han animado a donar, algunas incluso por primera vez aprovechando que pasaban por el hospital acompañando a algún familiar.

Tal y como ha indicado la Junta de Andalucía en una nota, la directora asistencial del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba, Gema Fornés, ha destacado que “el binomio donación de sangre y donación de órganos no se debe ver interrumpido”, a lo que ha añadido que “este hospital no podría funcionar sin el engranaje adecuado de la sangre”, una sustancia que no se puede fabricar y que cualquier persona puede necesitar de manera programada o accidental.

Por ello, Formés ha realizado “un llamamiento a la donación de sangre a la población más joven, para que fidelice esta labor, pues es el relevo de los donantes que se van retirando por superar la edad recomendada”. Los requisitos básicos para donar son: tener entre 18 y 65 años, un buen estado de salud general, pesar más de 50 kilos y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas.

Asimismo, la responsable del Centro de Transfusión ha señalado que para que el sistema hospitalario de la provincia funcione se necesitan entre 130 y 140 donaciones diarias, “una cifra que no es fácil alcanzar”.

La directora gerente del Hospital Universitario Reina Sofía, Valle García, ha insistido en la importancia de disponer de reservas de sangre en los centros hospitalarios, especialmente “en un hospital de tercer nivel como el nuestro, con cinco programas de trasplante abiertos y una cartera de servicios que incluye intervenciones de alta complejidad y otros procedimientos que también precisan de transfusiones”. Finalmente, la doctora García ha definido la donación de sangre como una manera generosa de regalar vida que está al alcance de la mayoría de las personas con un simple gesto.

Las actividades de la XX Semana del Donante continuarán hasta el domingo con propuestas deportivas y sociales que permiten llevar el mensaje de la donación por toda la ciudad. Centenares de personas han participado en las iniciativas que ya se han desarrollado. La mesa informativa de hoy, próxima al Monumento al Donante, ha estado presidida por la Asociación Andalusí de Trasplantados Hepáticos.