CCOO denuncia de nuevo las excesivas temperaturas en la lavandería del Reina Sofía

La Sección Sindical de CCOO en el Hospital Universitario Reina Sofía (HURS) de Córdoba viene denunciando desde hace varios años el excesivo calor que tienen que soportar el personal de la lavandería del centro sanitario y, más aún, en estos días de olas de calor. El pasado 11 de junio, mediante un escrito dirigido al presidente del Comité de Seguridad y Salud (CSS) del HURS, CCOO le recordaba la problemática de las excesivas temperaturas y la falta de soluciones al calor en la lavandería, por lo que se le requerían actuaciones inmediatas y con urgencia.

El secretario General del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, Jose Damas, recuerda que “el sindicato ya denunció desde el inicio de su apertura que el edificio de la Lavandería es más propio de una nave para uso industrial de otras materias, puesto que a criterio de CCOO, no reúne las condiciones arquitectónicas y de asilamiento que garantizan las medidas de seguridad y salud del personal en una lavandería hospitalaria”.

En este sentido, Damas ahonda en que “el edificio está construido sin la suficiente protección para aislar el calor o frio del invierno, tiene muchas zonas de cristaleras que no protegen de las altas temperaturas y el sistema de ventilación es claramente insuficiente e inadecuado para este tipo de instalaciones”. Esto “se viene desmostrando durante los 16 años que lleva en funcionamiento, años en los que los responsables de este servicio y del centro no han sido capaces de dar una solución satisfactoria para la seguridad y salud del personal, cumpliendo la normativa legal en cuanto a rangos permitidos de temperaturas, máxime cuando en otros centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) no tienen este problema en la lavandería”.

El Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, establece que las condiciones ambientales no pueden suponer un riesgo para la seguridad y salud del trabajador. Sin embargo, “nos encontramos puestos de trabajo con hasta 34ºC, en zonas como la calandra, carros de entrada o secadora, entre otras, cuando el propio decreto establece que la temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros deberá estar comprendida entre 14 y 25 ºC”, recalca Damas.

Los delegados de prevención de CCOO solicitaron en el mes de junio al CSS que la unidad de Prevención de Riesgos Laborales realizase una revisión y evaluación de esta zona de trabajo para tomar medidas de las temperaturas. Hasta la fecha, la dirección del centro no ha dado respuesta a esta reclamación, continuando, un año más, obligando a los profesionales de la lavandería a sufrir el calor extremo de estos días.

CCOO ha señalado que “no va a parar de hacer denuncias públicas de la situación que se vive en la lavandería del HURS, de la ineficacia de las medidas que se han implantado por parte de la Dirección del centro sanitario, y va a exigir de nuevo que se cumpla la normativa en materia de seguridad y salud, para lo que exige que se valore y revise la idoneidad de este edificio para ubicar una lavandería”.

Por último, CCOO elevará una denuncia ante la Inspección de Trabajo y pedirá responsabilidades a los gestores del mayor centro sanitario de la provincia. “No vamos a consentir que se siga incumpliendo la ley y poniendo en riesgo la salud de las personas trabajadoras, que se han visto obligadas a usar ventiladores domésticos para intentar aliviar un poco el calor que están padeciendo”, apostilló José Damas.