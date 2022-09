CCOO denuncia que la gasolinera Los Visos imita a Zumosol

CCOO ha denunciado a través de una nota de prensa que los trabajadoresde la estación de servicio Los Visos, ubicada en el Polígono Industrial de La Torrecilla, están sufriendo una situación similar a la que vive la plantilla de Zumosol y advierte que “no dudará en tomar las acciones legales necesarias para evitar que empresas sin escrúpulos obvien los derechos de las personas trabajadoras”.

El secretario del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, ha explicado que la propietaria de la estación de servicio, Los Visos S.L., cedió la gestión y a los 7 trabajadores de la gasolinera a COAR Explotaciones Estaciones de Servicio, que, “sin previo aviso ni negociación alguna, ha puesto en la calle a la plantilla esgrimiendo motivos económicos”. “La empresa no está en concurso de acreedores ni ha presentado ninguna documentación que acredite una situación de pérdidas que justifique el despido. Además, si su intención es concluir el contrato de gestión, debería presentar un despido colectivo, y no despedir individualmente, como ha hecho”, señala Jiménez.

Según ha hecho saber COAR Explotaciones Estaciones de Servicio a la representación de CCOO, “tienen intención de ceder la gestión de la gasolinera a otra empresa, algo que nos recuerda mucho a los movimientos que llevaron a cabo Zumosol y Cegeplas hace casi un año”, se mostró suspicaz Jiménez quien apunta que “en cualquier caso, entendemos que esa cuestión deben solventarla entre la propietaria de la gasolinera –Los Visos, S.L.- y COAR Explotaciones EE.SS. y no debe afectar a la plantilla, que debe ser asumida por Los Visos S.L.”.

Por ello, CCOO va a solicitar una reunión a Los Visos S.L. para aclarar su responsabilidad subsidiaria, que pasa por asumir a la plantilla en tanto se resuelva quién gestionará la gasolinera en adelante. Así mismo, el sindicato solicitará una reunión con la petrolera BP, marca que abandera la estación de servicio, para pedirle su mediación en un conflicto que “una vez más pone de manifiesto la impunidad con la que algunas empresas pretenden deshacerse de sus trabajadores”.

“CCOO va a estar vigilante y si la situación del personal no se reconduce de inmediato, acudiremos a la autoridad laboral y a los juzgados para defender los derechos de estos trabajadores y trabajadoras”, advirtió Jiménez quien insisitió en que “es necesario un cambio legislativo que impida a las empresas despedir a sus plantillas sin asumir sus obligaciones”.

