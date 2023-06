El calor ya está aquí... y la climatización, rota en el colegio

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha dado el aviso: el calor ya está aquí y las temperaturas en Córdoba rondarán los 38 ºC este viernes 16 de junio. Será un día complicado a partir de ciertas horas, cuando el calor apriete pasadas las 12:00 y no haya climatización donde refugiarse para seguir la jornada de trabajo o clase. Esa es la situación que denuncian desde la Asociación de Madres y Padres de Alumnado (AMPA) 'El barco de Nando' del CEIP San Fernando de Córdoba, donde dos máquinas de climatización de las tres con las que cuenta el centro no se pueden utilizar.

“A día de hoy, tenemos una máquina en funcionamiento y dos rotas. Una emite un ruidazo que es imposible dar clase y concentrarse con ella, por la vibración que emite, por lo que no se puede poner. Y otra no funciona”, resumen desde la AMPA y trasladan a este periódico también desde la Plataforma Niños del Sur, que integra a las AMPAS de colegios públicos de la ciudad. El Ayuntamiento de Córdoba, preguntado al respecto por Cordópolis, admite conocer la situación y dice que “se actuará cuanto antes” para resolver el problema en el colegio, aunque sin precisar más detalles.

La historia de las máquinas de climatización, sin embargo, es un periplo bastante más largo. Se instalaron en 2020, pero la falta de potencia eléctrica del colegio hizo que, hasta que no se hicieron obras de mejora en la red, no se pudieran enchufar. Esto fue dos años después, en 2022. “Pero avisaron de que las máquinas no funcionaban, saltaban los difenciales y las máquinas fallaban”. En mayo pasado, “se llevaron la placa de una máquina rota y aún estamos esperando”.

Esa historia incluye algún episodio entre la anécdota y el surrealismo. Cuando se pusieron de nuevo en funcionamiento las fuentes del patio del colegio tras el protocolo Covid que las dejó anuladas, “hubo que cortar una fuente porque salía agua por una máquina de climatización”, cuentan sorprendidos desde la AMPA.

El problema de climatización ya lo han sufrido este año en el colegio San Fernando tanto en invierno como el pasado mes de abril, cuando se alcanzaron temperaturas prácticamente veraniegas, que llegaron en alguna jornada a los 39 ºC y se registraron 16 récords de calor en Córdoba.

La cuestión es que ahora, llegado junio y con el calor veraniego ya en la ciudad, que podrá rozar los 40 ºC en los próximos días, parte del alumnado y el profesorado del CEIP San Fernando volverá a dar clase sin aulas climatizadas.