Una cadena contra la pobreza energética bajo un túnel de luz: "Es un dispendio que ignora la realidad"

Una cadena de personas avanzan portando mantas y velas, clamando contra la pobreza energética, bajo un túnel de luces navideñas. Las Marchas de la Dignidad de Córdoba han querido escenificar la paradoja de que, en medio de la histórica subida del precio de la energía, los ayuntamientos españoles, y el de Córdoba en particular, compitan por tener el espectáculo navideño de luz y sonido más grande.

Así que, nada mejor para ello que el centro de Córdoba, aunque esquivando ese epicentro navideño que es la calle Cruz Conde, donde el Ayuntamiento ha instalado el espectáculo de luz y sonido. Un espectáculo que, según ha indicado a este periódico Rafael Jaén, portavoz de las Marchas de la Dignidad, es "un dispendio que ignora, cuando no da directamente la espalda, a la realidad de miles de cordobeses".

"Parece que los ayuntamientos de España, o quieren que no veamos la realidad de lo que pasa en este país o es que no tienen corazón. Esto es una suntuosidad cuando hay casas en Córdoba donde ponen un tostador en la mesa camilla del salón para calentarse las manos", ha indicado Jaén, que ha participado, junto a medio centenar de personas, en una protesta contra la precariedad y la pobreza en la que están inmersas muchas familias de la ciudad.

En el ámbito de la pobreza energética, Jaén ha recordado que ya en enero, cuando tuvo lugar la borrasca Filomena, se habló con los grupos municipales para llevar una moción que planteara medidas para reducir el precio de la factura de la luz. Entre ellas estaba la creación de una empresa eléctrica municipal y la reducción del IVA. Sn embargo, ha criticado que, en aquel entonces, algunos grupo como el PP, que después ha cargado contra la subida de la luz, "no contestaron". Otros como Cs ,dijeron que no compartían las medidas. Mientras que PSOE, IU y Podemos, "tampoco se mojaron con el asunto".

En aquel momento, según el portavoz de las Marchas por la Dignidad, IU y Podemos "no sólo no apoyaron la moción sino que no dieron la posibilidad de presentarla para que la defendiéramos en el Ayuntamiento". Once meses después, la situación está "peor que enero", apunta Jaén, que reconoce que, tras aquello, no han vuelto a solicitar una nueva moción.

Por todo ello, los participantes en la protesta han recorrido las calles Concepción, Gondomar, Tendillas y Claudio Marcelo, haciendo una parada teatralizada en el templete del Bulevar del Gran Capitán y otra en el propio Ayuntamiento.

Más allá de esta cuestión, la protesta se ha organizado bajo el lema “Y tú, ¿te resignas?¿o protestas?”, como repulsa ante "la precariedad que se extiende cada vez a más población y con mayor intensidad, sin que se pongan medidas firmes para evitarlo". "Estamos a pocos días de que se firme una nueva reforma laboral sin que, por lo que conocemos, se vaya a derogar una de las cuestiones, sino la principal, más importantes de la reforma de Rajoy dos meses después de llegar al poder el 2011: el abaratamiento del despido", han criticado también.