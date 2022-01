ATA augura “dificultad” para que “muchos” autónomos devuelvan créditos ICO y sugiere una moratoria

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, ha augurado este miércoles que para "muchos" autónomos "va a venir un momento de dificultad" ante la próxima devolución de los préstamos del Instituto Oficial de Crédito (ICO) recibidos durante la pandemia, y ha apuntado que "no estaría mal planteado" pensar en "conceder una nueva moratoria para poder empezar a devolver esos créditos" de "como mínimo seis meses".

"No estaría mal planteado que el Gobierno tuviera en cuenta que todavía estamos sumidos en una recuperación lenta, y en muchos sectores todavía no han levantado el vuelo, para plantear que como mínimo seis meses no estaría mal conceder una nueva moratoria para poder empezar a devolver esos créditos ICO que, como digo, a partir de abril a muchos autónomos, a muchas empresas se les va a volver cuesta arriba", ha dicho Amor en declaraciones a Canal Sur Televisión recogidas por Europa Press.

El presidente de ATA ha apuntado que "hay muchos autónomos que en este momento están empezando a devolver todo lo que son las medidas que se pusieron en vigor sobre todo en los meses más duros de pandemia, cuando estuvo el confinamiento", y que en este contexto "ahora hay muchos hosteleros, muchos comerciantes, que están pagando dobles alquileres".

"Por un lado el mes en curso en el que estamos, pero también los aplazamientos que se les concedió por parte del propietario en los meses más duros", ha sostenido. A esto se agrega que "a partir de abril empiezan a tener que devolverse los créditos ICO", ha resaltado Amor, quien ha apuntado que "prácticamente 800.000 autónomos en España accedieron a un crédito ICO".

En esta situación, "es verdad que para muchos va a venir un momento de dificultad", ha avisado. Amor ha asegurado que espera que las entidades financieras "tengan un poco de buena sintonía con las personas, los empresarios y autónomos que tienen que devolver estos ICO, estableciendo sobre todo unos periodos de devolución que hagan factible que el autónomo, el empresario, lo pueda devolver".

Sin embargo, ha señalado además que "indudablemente no estaría mal planteado que el Gobierno tuviera en cuenta que todavía estamos sumidos en una recuperación lenta, y en muchos sectores todavía no han levantado el vuelo, para plantear que como mínimo seis meses no estaría mal conceder una nueva moratoria para poder empezar a devolver esos créditos ICO que, como digo, a partir de abril a muchos autónomos, a muchas empresas se les va a volver cuesta arriba".

Amor se ha referido además a la variante Ómicron, que ha provocado en su opinión "un 'tsunami'" de contagios que "está afectando seriamente a los ciudadanos, pero (también) al tejido productivo y al tejido económico".

"Hablaríamos que en este momento, en todo lo que es este 'tsunami', que hemos tenido pues prácticamente desde el 9 de diciembre 300.000 autónomos en España han tenido contagio o han tenido que guardar cuarentena. Concretamente en Andalucía hablaríamos que uno de cada diez autónomos andaluces, mas de 50.000, pues se han visto afectados", ha comentado.

En este contexto, ha destacado que "incluso estamos teniendo problemas en estos momentos con lo que son tanto las bajas como las altas" y que "se está dando el caso que en muchas ocasiones un trabajador que cursó la baja pues no puede cursar el alta porque todavía no esta tramitada esa baja".

Con respecto a las previsiones de los autónomos para este año, Amor ha señalado que tras preguntarles "sobre lo que podría ocurrir" en 2022, "la mitad de los autónomos prevé la recuperación en este año". Con todo, ha advertido de que "ésta recuperación esta yendo por barrios y está siendo muy desigual, dependiendo del sector de actividad, incluso de la zona geográfica donde realizan la actividad".