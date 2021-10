Arranca este lunes la vacunación de la gripe y la tercera dosis de Covid para mayores de 70 años

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía comienza este lunes, 18 de octubre, la administración de la tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer o Moderna a los mayores de 70 años, en los que hayan pasado más de seis meses desde que recibieran la segunda dosis. Esta tercera dosis contra el coronavirus ya se adelantó a los paciente inmunodeprimidos y en las residencias.

Esta vacunación se realizará en los centros de atención primaria donde se les ofertará inocularse de la tercera dosis de Covid-19 junto a la vacuna de la gripe. Para ello, deberán solicitar cita previa mediante ClicSalud+ ('http://lajunta.es/2a5ny'), a través de la aplicación móvil y el teléfono de Salud Responde (955 54 50 60) y también en su centro de salud, preferiblemente por teléfono.

Cabe recordar que la Comisión de Salud Pública, en la que están representadas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, acordó el pasado 5 de octubre administrar esta tercera dosis de refuerzo a los mayores de 70 años, a los que seguirá el grupo de 65 años, así como llevar a cabo esta vacunación junto a la vacuna de la gripe, tal y como reclamaron varias comunidades, entre ellas Andalucía. Existen informes internos que avalan que se podría hacer siempre que se inoculen "en lugares anatómicos distintos".

Además, después de que este viernes comenzase a administrarse la vacuna antigripal a las personas institucionalizadas en residencias de mayores y en centros de discapacidad, este lunes arranca la campaña contra la gripe para los mayores de 65 años, independientemente de que tengan o no patologías, las personas de más de seis meses de edad con patologías crónicas, así como las embarazadas y puérperas.

En total, se administrarán en toda Andalucía casi 52.600 dosis contra la gripe y ha sido la primera comunidad autónoma en arrancar la campaña 2021/2022. Además, se ha iniciado la administración de la vacuna a los trabajadores de las residencias y a todo el personal sanitario y sociosanitario de Andalucía. En total, se han adquirido 1.645.000 dosis de vacunas.

Por otra parte, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) vuelve a organizar esta semana nuevas jornadas masivas de vacunación contra el Covid-19 sin cita para continuar avanzando en la inmunización de la población y facilitar la administración tanto de primeras como de segundas dosis a las personas mayores de 12 años aún no vacunadas.

La Junta ha recordado que las personas que han pasado el coronavirus, si tienen entre 12 y 65 años, deben esperar al menos cuatro semanas para poder vacunarse. Además, se continuará atendiendo a usuarios que soliciten la vacunación mediante cita previa en los puntos fijos habilitados.

