La última fuga de Ciudadanos en Córdoba

Ciudadanos acaba de desaparecer de la Diputación de Córdoba. Aunque no técnicamente. Erica Nevado es su actual portavoz provincial, después de que Miguel Castellano abandonara la formación a mitad de mandato y se integrara como militante en Vox. Nevado sostenía las políticas naranjas desde la institución provincial. Pero este viernes anunciará su candidatura a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo en su pueblo, Villaviciosa de Córdoba, a través de una formación independiente.

Ella misma ha informado a través de sus redes sociales del nacimiento de su nueva formación, que se llamará Unidos por Villaviciosa de Córdoba, y que se presentará en sociedad en la tarde del viernes en un conocido establecimiento hostelero del municipio.

Villaviciosa de Córdoba está gobernada por el PSOE, que disfruta de una amplia mayoría absoluta. En 2019, Ciudadanos logró sentar a dos concejales en el Pleno de este ayuntamiento. Vox se hizo con un edil y el PP con dos. De hecho, este ayuntamiento fue uno de los pocos, además de Córdoba capital, en los que entraron estas dos formaciones políticas. Ello llevó a Erica Nevado a convertirse en diputada provincial y actual portavoz de Ciudadanos tras la marcha del partido de Miguel Castellanos.

Nevado es auxiliar administrativo de profesión. Nacida en 1981, ha trabajado en diversas entidades y empresas de su municipio.

