Sigue la rasca: toda la provincia de Córdoba con aviso amarillo de Aemet para este lunes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activados durante las primeras horas de este lunes, 30 de enero, avisos de nivel amarillo por bajas temperaturas en toda la provincia de Córdoba.

En concreto, los avisos se activan desde la medianoche de este domingo y estarán vigentes hasta las 9:00, por temperaturas mínimas de hasta cuatro grados bajo cero, según la información publicada por la Aemet en su página web.

Los avisos amarillos afectan a toda la provincia de Córdoba, aunque el frío se sentirá más en la Subbética y Los Pedroches, donde se podrá llegar a -4 ºC. En la Campiña cordobesa, la capital y el Valle del Guadalquivir se llegará a los -1 ºC.

Será el sexto día seguido con avisos por bajas temperaturas. Córdoba está sufriendo oficialmente una ola de frío, ya que el observatorio de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el Aeropuerto de Córdoba superó el viernes durante tres noches consecutivas el umbral fijado, que también se rebasó en 2021, durante el temporal asociado a la borrasca Filomena.

