Los productores dudan de un “descalabro” en los precios del aceite de oliva en los próximos meses

“En la vida hay tres tipos de situaciones, las que nos gustan, las que no nos gustan, y las que nos gusten, o no nos gusten, son como son y no pueden cambiarse…. esto último es lo que ha ocurrido en nuestro sector, y estaremos de acuerdo que a nadie podemos culpar de los avatares del clima”. El gerente de la Asociación de Municipios del Olivo (AEMO), José María Penco, ha elaborado un extenso informe sobre las previsiones y el “gran reto” del sector para la próxima campaña, que arrancará casi sin existencias y con unas aspiraciones de producción dentro de lo normal. Todo esto le lleva a concluir que no se espera un “descalabro” en los altos precios actuales que se paga tanto en origen como en los supermercados por el aceite de oliva.

“La producción de aceite de oliva en España en particular, y en la Cuenca Mediterránea en general, durante las dos últimas campañas ha sido inédita, hemos encadenado dos producciones muy cortas y esto ha tenido sus inevitables consecuencias en el consumo y en los precios”, ha resumido el gerente de AEMO. “Somos de los que pensamos que, en general, el comportamiento de los diferentes eslabones, desde el olivarero hasta la distribución, ha sido correcto y poco se podía hacer ante la baja disponibilidad de aceite, simplemente entre todos, y al ritmo del mercado, se han regulado las salidas mensuales para que, como se ha indicado, lográramos enlazar con unas existencias que serán casi nulas en el inicio de la inminente campaña, como así va a ser”, señala.

“En los próximos meses nos enfrentaremos al reto más importante del sector oleícola en el último siglo”, señala. “El primer dato que marcará el comportamiento del mercado, como es normal, será la previsión de la cosecha que se avecina. Arrojar, en este momento, datos fiables es un atrevimiento, pero después de la primavera e inicio del verano en el Mediterráneo podríamos afirmar que, en principio, será una cosecha media, moderada”.

Una producción normal

AEMO calcula que a nivel mundial se obtendrá una producción de 3,1 millones de toneladas, algo que se encuentra en la media pero que no es ni mucho menos una producción excepcional. El consumo a nivel mundial de aceite de oliva se estima en algo más de esas 3,1 millones de toneladas. “Considerando que el enlace, como hemos dicho, es técnicamente nulo, nos encontraremos ante una campaña de producción-comercialización prácticamente equilibrada, y repetimos, ¡partimos de existencias nulas!”, detalla Penco.

“Nuestra reflexión es que no hay absolutamente ninguna razón para un descalabro de los precios del aceite de oliva en los próximos meses”, considera AEMO, que señala que “ciertamente tendrá que haber un ajuste, pero debemos considerar el equilibrio producción-consumo, la lección que nos ha dado el consumidor valorando nuestro producto y el incremento de costes”. En concreto, alude a incrementos de los costes superiores al 30% y a una fidelidad de los consumidores a pesar de los altos precios.

“Es la oportunidad para remunerar dignamente a todos los eslabones de la cadena de valor, el consumidor esta dispuesto a dedicar una renta al aceite de oliva y será nuestra responsabilidad si renunciamos a ella, y hundimos los precios al infierno en el que estuvieron hace unas campañas, no hay ninguna, repetimos, ninguna razón para ello”, expone.

Por ello, Penco considera que “proponer un precio mínimo para el aceite de oliva es un atrevimiento, pero afirmar que por debajo de cinco euros por kilo no existe remuneración justa si lo podemos hacer porque, dados los costes, son datos objetivos. A partir de este suelo técnico para no tener pérdidas, que los avatares del mercado marquen precios”, ha concluido.