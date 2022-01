Palenciana aplaza el carnaval a los meses entre abril y junio ante la incidencia de Covid

El Ayuntamiento de Palenciana y las agrupaciones carnavalescas han llegado a un acuerdo para aplazar la celebración del Carnaval 2022, que se celebrará en primavera. El municipio cordobés de la Subbética es uno de los primeros en adelantarse a tomar una decisión respecto a la celebración de las actividades para el Carnaval 2022.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha señalado que, con una incidencia a catorce días de más de 3.000 casos por cada 100.000 habitantes, tanto el consistorio como los organizadores de las actuaciones han tenido a bien aplazar la celebración del carnaval a fechas venideras, todavía por decidir, donde el cien por cien de las actividades se puedan realizar al aire libre.

Las agrupaciones locales de Chirigota y Coro señalan que “sería una pena tener que suspenderlo todo a pocos días de la celebración del carnaval. Hemos invertido mucho tiempo, dedicación y dinero para dejar este gran espectáculo en el cajón, otro año más”, señala Paqui Ramírez, integrante del Coro de Carnaval.

Francisco y David, en nombre de la Chirigota indican que “el pueblo tiene muchas ganas de Carnaval. Viendo la situación del pueblo en estas últimas semanas, sería muy complicado disfrutar de esta fiesta con toda la seguridad posible, por ello creemos más oportuno dejar el gran espectáculo que tenemos preparado, para unos días donde todos los actos se puedan desarrollar al aire libre”.

A dicha reunión han asistido, por parte de la entidad local, Francis Velasco, segundo Teniente de Alcalde, Delegado de Cultura, y el alcalde, Gonzalo Ariza. El primero no puede dejar la oportunidad de “agradecer públicamente el compromiso de estas dos agrupaciones, que sin ellas, sin su aportación y comprensión sería imposible este aplazamiento. A partir de este momento tenemos que ponernos a diseñar un Carnaval fuera de fecha, pero que sea lo más grandioso posible”.

El alcalde por su parte pone el énfasis en que “Palenciana es una población que vive el carnaval al cien por cien, por tanto no barajábamos otra alternativa que no fuese disfrutar la fiesta de la forma más completa y segura posible. Es una festividad muy particular, toda la población, desde pequeños a mayores, nos gusta impregnarnos de lo que significa el carnaval, es por ello que, con la gran incidencia que estamos teniendo semana sí y semana no, era inconcebible celebrar nuestro Certamen de carnaval en un espacio cerrado y muy poco aconsejable con esta variante del coronavirus. Queremos disfrutar todos, sin que nadie se quede atrás, es por ello que se barajó esta oportunidad y las agrupaciones han respondido con toda la responsabilidad y madurez posible”.

Palenciana se adelanta así a los acontecimientos, posponiendo el Carnaval a una fecha entre abril y junio, con el objetivo de celebrarlo al aire libre y, previsiblemente, en unos meses donde toda la población, para la que está aprobada la vacuna, haya recibido ya sus dosis pertinentes.