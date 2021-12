Una obra desviará el cauce del río Genil para salvar el embalse del Cordobilla

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha licitado por un importe base de 3.597.492,43 euros las obras para la mejora ambiental y de usos sociales y económicos del embalse de Cordobilla en Puente Genil. La obra prevé desviar el cauce del Genil a través de su margen derecha con el objetivo de salvar a este embalse.

Según informa la CHG en una nota, la infraestructura, construida en 1953 y con una capacidad inicial de 34 hectómetros cúbicos, se encuentra en la actualidad completamente colmatada, a consecuencia de la notable erosión que sufre su cuenca vertiente, acelerada por la expansión de la superficie de olivar.

El objeto proyecto pasa por dotar de garantía la funcionalidad de los usos afectados por el aterramiento del embalse --el bombeo de la zona regable del Genil-Cabra y la central hidroeléctrica de Endesa--, redirigiendo el caudal del río Genil por su margen derecha a través de un canal excavado en el sedimento, con un diseño y posterior mantenimiento que eviten que el nuevo cauce se vuelva a aterrar, y procurando que se estabilice en el tiempo.

Con ello, también se prevé disminuir los actuales costes de explotación y mantenimiento de los grupos de bombeo y del canal del Genil-Cabra y de la central hidroeléctrica de Endesa.

Para ello, el organismo ejecutará, entre otras actuaciones, el reperfilado del canal existente y la limpieza del área de afección de las tomas; la ejecución de un azud rebasable para derivar el flujo del agua desde el río hacia el canal; la construcción de un camino de acceso que una la margen derecha del río con el emplazamiento del futuro azud, así como otras obras temporales tales como tapones, obras de paso y ataguías para encauzar la corriente. Para estos trabajos, la CHG cuenta con un plazo de ejecución de 22 meses.

El proyecto de adecuación del embalse de Cordobilla ha sido "uno de los principales compromisos" adquiridos por el titular del organismo de cuenca, Joaquín Páez, desde su llegada a la Presidencia en agosto de 2018, para lo que ha contado con "la constante interlocución y colaboración" de la subdelegada del Gobierno en la provincia, Rafaela Valenzuela.

Con este fin, se ha trabajado en diferentes líneas, imprescindibles para licitar estas obras. Por un lado, en los diversos encuentros celebrados tanto con los ayuntamientos implicados, como con los propios usuarios, en los que se puso de manifiesto la necesidad de solucionar esta problemática histórica que mermaba la actividad agrícola de la zona, principal fuente empresarial de estos municipios.

Por otro, en los trabajos previos ejecutados, como la actualización del proyecto a los requerimientos ambientales para dar cumplimiento a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), o la elaboración del 'Proyecto de restauración hidrológico-forestal en los cauces de la cuenca vertiente al paraje natural del embalse de Cordobilla', estudio orientado a disminuir los procesos de erosión y en consecuencia la sedimentación en el embalse, que se ha incorporado al proyecto general. En estos trabajos, la Confederación ha invertido un montante global de 41.000 euros.

Con la licitación del acondicionamiento del Cordobilla, el actual equipo de la Confederación cumple su "compromiso de acabar con el aterramiento de esta infraestructura en la que no se intervenía desde 2013, con una solución --excavar y agrandar un pequeño canal que unía el cauce con la toma de la central hidroeléctrica por la margen izquierda del embalse-- tampoco sirvió para remediar el aporte continuo de sedimentos y la pérdida de capacidad hidráulica".

