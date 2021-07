Naranjo critica que Salud reduce la atención médica en Ochavillo y Fuente Carreteros a solo tres horas al día

La parlamentaria andaluza por Córdoba de Adelante Andalucía, Ana Naranjo (UPporA), ha criticado este viernes que la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía en Córdoba "ha reducido la atención médica" en la Entidad Local Autónoma (ELA) de Ochavillo del Río y en el municipio de Fuente Carreteros "a tan solo tres horas al día".

Esta medida, según ha señalado Naranjo, supone "una muestra más de cuál es la apuesta por el mundo rural, de la que tanto presume el Gobierno andaluz" de PP y Cs, "que se traduce en recortes en servicios básicos y que afectan a la población que vive en las localidades más pequeñas".

En concreto, esta reducción horaria se aplica "del 1 de julio al 17 de septiembre con la excusa de la falta de personal durante las vacaciones, pero los vecinos de las localidades afectadas, además de rechazar el perjuicio que les causará durante el verano, temen que la Junta esté sentando un precedente y el recorte llegue para quedarse".

La alcaldesa de Ochavillo, Aroa Moro, ha señalado que el consultorio atiende al día unas 30 citas presenciales y en torno a 18 atenciones telefónicas, en una localidad "donde viven muchas personas mayores, que son las que más precisan de atención sanitaria". Con la reducción impuesta por la Junta "pasaremos a tener unas diez citas al día, lo que supone un retroceso en los servicios esenciales de nuestro pueblo".

Por ello, desde el Ayuntamiento de Ochavillo han elaborado un escrito de rechazo e iniciarán una recogida de firmas para exigir a Salud que se mantenga la atención médica sin reducciones. Una vez recogidas las firmas y presentado el escrito ante la Delegación de Salud, habrá una reunión informativa en la que se concretará un calendario de movilizaciones, si no se mantiene la asistencia médica como hasta ahora.

Para Naranjo, este episodio demuestra que el Gobierno andaluz de PP y Cs "no tiene la más mínima intención de combatir la despoblación de los núcleos rurales", ya que "no será posible fijar población al territorio si no se garantizan unos servicios públicos dignos".

Por ello, la diputada andaluza de Unidas Podemos por Andalucía preguntará en el Parlamento al consejero de Salud, Jesús Aguirre, por esta decisión, que se suma "a otras tantas que ha tomado el Gobierno andaluz en los últimos meses en perjuicio de nuestros pueblos, como el cierre del colegio de Venta del Charco, en Cardeña, o la falta de cobertura de plazas médicas en los centros de salud y hospitales de los municipios".