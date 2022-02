La Junta espera poder presentar pronto en Los Pedroches el proyecto de conexión de La Colada

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha confiado en que el proyecto de conexiones para llevar agua de La Colada a los municipios del norte de Córdoba esté terminado lo antes posible, dada la situación de sequía que vive la provincia, y que no puede paliar este embalse, solo funciona en verano como playa, ya que 16 años después de su construcción aún no están las conducciones que deben llevar el agua hasta Sierra Boyera.

"Vamos a intentar darle toda la prisa posible, pero estos proyectos hay que hacerlos bien. Lo importante es que se termine de la mejor manera", ha afirmado este lunes Crespo, al ser preguntada por la situación de la red secundaria, adjudicada por 139.096 euros.

Crespo ha reconocido que le gustaría ir pronto a Los Pedroches a presentar este proyecto, que podría aportar una solución para el suministro, si bien es dudoso que pueda estar en carga antes de 2024.

"Es un proyecto importantísimo, de un gran importancia, que se quedó obsoleto y que nos pidieron que retomáramos", ha afirmado la titular de la consejería, que ha recordado que los vecinos de Los Pedroches y del Guadiato llevan esperando desde 2006 una red que garantice el abastecimiento de agua desde este embalse.

La consejera ha declarado que se trabaja en este proyecto "emblemático" después de que "se ha quedado muy escasa la actuación que se hizo antaño", de modo que su idea es "ir a Los Pedroches pronto, porque hay muchos proyectos allí, como dos EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) sobre las que hay que actuar".

La nueva conducción de abastecimiento desde el embalse de La Colada debe abastece de agua potable a 27 poblaciones: Pozoblanco, Villanueva de Córdoba, Peñarroya-Pueblonuevo, Añora, Dos Torres, Belmez, Fuente Obejuna, Los Blázquez, La Granjuela, Valsequillo, Espiel, Belalcázar, El Guijo, El Viso, Fuente La Lancha, Hinojosa del Duque, Pedroche, Santa Eufemia, Torrecampo, Villaralto, Villanueva del Duque, Cardeña, Conquista, Villaharta, Villaviciosa, Villanueva del Rey y Obejo.

