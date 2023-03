Empleo y formación, dos herramientas para combatir el despoblamiento en las zonas rurales

Evitar la temida despoblación en nuestra provincia está siendo, sin duda, una de las máximas prioridades de la Diputación de Córdoba, que hace frente a esta situación con una fuerte y comprometida apuesta por la formación y el empleo, dos elementos clave en los que están trabajando varias delegaciones de un modo transversal. Son numerosas las iniciativas y proyectos impulsados por la institución provincial los que favorecen la adquisición de conocimientos y la inserción socio laboral de colectivos más desfavorecidos, como las mujeres y las personas mayores de 40 años, entre otros. Desde el año 2015, la Diputación cuenta con una Delegación específica de Empleo que pretende reforzar la dimensión local de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, mejorando la empleabilidad en la provincia de Córdoba, con la puesta en marcha de una serie de convocatorias de subvenciones o convenios nominativos a entidades representativas del entorno económico y social de la provincia, con las que se persigue la mejora de la empleabilidad de determinados colectivos con especial dificultad de incorporación al mercado laboral.

“Si bien la Diputación de Córdoba no tiene competencias en materia de empleo, son muchas las acciones y programas que desarrollamos desde este Departamento, con el objetivo fundamental de crear espacios de colaboración con los municipios y entidades locales autónomas y de favorecer el desarrollo económico y social de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia”, señala el responsable de la Delegación de Empleo, Miguel Ruz, que se muestra muy satisfecho “con el gran trabajo que los técnicos desarrollan a diario para que estas iniciativas lleguen a cada rincón de Córdoba”.

Así, desde esta Delegación se impulsan las convocatorias de Fomento de Menores de 45 y de Mayores de 45 años, cuyo objeto es cooperar y prestar ayuda técnica y económica a los municipios de menor capacidad económica y de gestión para fomentar la contratación , y con ello mejorar la empleabilidad e inserción en el entorno socio laboral de estos colectivos. También pone en marcha la convocatoria Más Empleo y Oportunidad, con la que persigue garantizar la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo en las entidades privadas que realizan su actividad en la provincia, mediante el apoyo a la contratación indefinida de personas desempleadas; o la convocatoria de Diversidad Funcional, que fomenta el apoyo a entidades privadas en la contratación por tiempo indefinido de personas discapacitadas de difícil inserción al mercado laboral.

Otra de las líneas en las que trabaja esta Delegación es la de ayudas directas o convenios nominativos a determinadas entidades representativas del entorno económico y social de la provincia, tales como Fundecor, Faecta, Fundación Don Bosco, Cámara de Comercio y Agrogalileo, entre otras.

Haciendo un repaso por las acciones que llevan a cabo otras delegaciones de la institución provincial, podemos detenernos en el Área de Igualdad, que lleva años trabajando en el Programa Emple@ con más de 473 contratos de mujeres vulnerables y víctimas de violencia de género desde el año 2015 y una inversión de 2.836.638 euros. Alba Doblas, responsable del Área, resalta que “esta es una herramienta eficiente a la hora de romper con una realidad cada vez más extendida que lleva a la exclusión social, principalmente de colectivos de mujeres con dificultades para acceder a procesos normalizados de integración laboral y a un empleo digno”.

Destacables son también los programas impulsados por la institución provincial, como el Más Provincia, el de Asistencia a Mancomunidades, el Plan contra el Despoblamiento en las Aldeas; el de Mejora de las Comunicaciones Viarias o el Caminos Rurales.

Indisolublemente asociado al empleo, está la formación, como otra de las prioridades de las distintas áreas de la Diputación de Córdoba, que ofrecen una gran cantidad de cursos, programas y acciones varias encaminadas a la capacitación y adquisición de conocimientos en numerosas áreas, y siempre con el objetivo final de obtener una preparación adecuada para un puesto de trabajo, o para montar una empresa propia.

En este sentido, el Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) presenta cada año un Plan Formativo para apoyar a los autónomos, profesionales, empresarios y emprendedores de la provincia cordobesa. El objetivo es el de mejorar la cualificación del tejido empresarial para la adquisición de nuevas habilidades personales y más competencias en la empresa, y por otro, facilitar oportunidades de negocio, generadas por el avance tecnológico, la contratación en el sector público y la internacionalización.

Entre la programación que oferta Iprodeco cada año, se encuentran diferentes píldoras formativas, cursos online, talleres formativos y otros cursos, que una demanda creciente de usuarios. Así, el Plan de 2022 alcanzó la cifra de 1.476 usuarios, lo que supone un incremento respecto a 2021 de más del 86%.

El nivel de satisfacción de los participantes tras las acciones formativas siempre es positiva respecto a los objetivos previstos en cuanto a motivación y sensibilización del tejido cordobés, así como del cumplimiento de las expectativas. Respecto al nivel del equipo de profesionales que imparten la formación tiene una cualficación de excelente.

Recorriendo el resto de las áreas de la institución provincial, llegamos al Centro Agropecuario Provincial que, desde hace años, está haciendo un esfuerzo en la formación y cualificación de sus técnicos y agricultores, fundamentalmente los más jóvenes, en técnicas de cultivo, de gestión de las empresas agrarias y en la comercialización. Con tal finalidad, existe una colaboración con otras administraciones públicas y entidades del sector con la finalidad de aprovechar y sumar medios, como con las interprofesionales agrarias (Asaja, COAG y UPA) para la impartición de cursos de plaguicidas, poda y manejo ecológico del olivar, horticultura ecológica, nuevos cultivos (pistacho, almendro…), legislación y Política Agraria Común, catas formativas, etc. En los últimos años, se han impartido más de un centenar de cursos y jornadas en dichas temáticas, distribuidos por toda la geografía provincial.

Los cursos Aula Mentor están siendo también una iniciativa muy demandada y que persigue una mejor especialización de los profesionales de todos los sectores económicos de la provincia. Son cursos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, siendo la Delegación de Empleo la administradora de los mismos. Son cursos online, y ofrecen una amplia programación con más de 170 acciones en permanente crecimiento en función de las características de los potenciales destinatarios. Atienden a temas diversos, como la edición en 3D, creación de tiendas virtuales, turismo rural, agricultura ecológica, ofimática, etc.

También a través de la Delegación de Empleo, se impulsa el programa E-scuela de Empresas, que contempla el desarrollo de acciones formativas de asesoramiento, entrenamiento y acompañamiento en la gestión empresarial, mediante la metodología de la simulación empresarial. Esto ha permitido que los alumnos participantes hayan adquirido una completa capacitación necesaria para la puesta en marcha de un proyecto empresarial propio o bien para desempeñar un puesto de trabajo. De este modo, se consigue también cubrir las demandas de los pymes, que requieren un personal polivalente, motivado y versátil. Desde su creación han recibido formación unos alumnos, siendo destacable la mayor participación de la mujer.

Finalmente, más de 22.000 personas se han beneficiado de los programas de Empleo Social impulsados por el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), de la mano de los ayuntamientos , una herramienta de vocación transformadora que ha permitido realizar más de 8.000 contrataciones en la provincia.

