Denuncian “el desmantelamiento” del Hospital Valle del Guadiato

Vecinos del entorno del Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato en Peñarroya-Pueblonuevo han denunciado "el desmantelamiento" de este centro hospitalario, tras disolverse las agencias sanitarias en la comunidad andaluza, entre ellas la que gestionaba este hospital, para pasar a depender del Servicio Andaluz de Salud (SAS). "Esto ha supuesto que la cartera de servicios de este centro hospitalario se vea alterada y reducida, y se convierta en un hospital secundario, dependiente y periférico de Pozoblanco", critican.

Así, estos cambios se han visto hechos realidad en los últimos días y la situación del Hospital de Peñarroya-Pueblonuevo pasa por "ausencia de profesionales en especialidades de Oftalmología, Radiología, Traumatología, Cardiología y Aparato Digestivo; suspensión de las hospitalizaciones de Medicina Interna y derivación de especialidades y hospitalizaciones a Pozoblanco", denuncian.

Asimismo, temen por "el futuro despido de trabajadores" del centro hospitalario donde actualmente desempeñan su labor más de 150 profesionales entre sanitarios y no sanitarios.

Por ello, desde el Valle del Guadiato se ha iniciado una recogida de firmas en change.org "contra el desmantelamiento del hospital de Peñarroya-Pueblonuevo", que en apenas un día ya ha reunido unos 2.700 apoyos. "La situación actual del hospital de Peñarroya-Pueblonuevo es insostenible", argumentan.

Fuentes consultadas por este periódico señalan que, en los últimos días, los profesionales del Hospital Valle del Guadiato en Peñarroya-Pueblonuevo se han enterado de los cambios, entre los que destaca la derivación de las hospitalizaciones a Pozoblanco, quedando en este centro solo ingresos en Observación por periodos limitados de tiempo. Asimismo, denuncian la falta de información a la población de la comarca, así como a los ayuntamientos de la zona, sobre los cambios en el hospital que afectan a los vecinos.

Por su parte y ante los continuos comentarios difundidos a lo largo de los últimos días, que ponen en duda el mantenimiento de la cartera de servicios del Hospital de Alta Resolución "Valle del Guadiato" de Peñarroya-Pueblonuevo, el alcalde de la localidad, José Ignacio Expósito, ha solicitado una reunión urgente con la Delegada de Salud de la Junta de Andalucía en Córdoba y con la Directora - Gerente del Área Sanitaria Norte para conocer de primera mano la situación real de dicho centro sanitario.

Según exponen en una nota, desde el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo se quiere conocer de manera oficial qué hay de cierto o no en los comentarios difundidos, y cuál es la intención real de la Junta de Andalucía respecto al hospital de la localidad, para poder tomar las medidas oportunas en caso de que fuera necesario. Además, desde el consistorio se insiste en que no se puede permitir una merma de servicios en un hospital que, con tanto esfuerzo, conseguimos entre todos.

En dicha solicitud, desde el consistorio peñarriblense se ha pedido que se convoque también al resto de municipios adscritos al área de influencia, ya que a todos les afecta.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!