Cultura ordena a la fotovoltaica de Espejo una gran cata arqueológica tras los últimos hallazgos

La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía ha dirigido un escrito al Ayuntamiento de Espejo en el que le ha informado de que se le ha requerido a la empresa que pretende construir una nueva planta fotovoltaica en la localidad que realice un estudio arqueológico previo a través de catas en las más de 75 hectáreas del lugar elegido, en la zona de Montebaños. La familia propietaria de los suelos, expropiada a través de un acuerdo que declara el interés público del proyecto, ha alegado la aparición de restos arqueológicos en la zona, como el reciente hallazgo de un reloj de sol romano.

Ahora, la empresa, Utrilla Hive, tendrá que financiar un estudio arqueológico "de manera previa a la ejecución del proyecto", según consta en el escrito. El estudio consistirá en una "prospección arqueológica con sondeos". Es decir, tendrá que hacer catas en prácticamente toda la superficie a ocupar antes de desarrollar cualquier tipo de obra o actividad.

De momento, el Ayuntamiento de Espejo ha decidido no conceder licencia de obras a Utrilla Hive hasta que no se hagan las correspondientes catas arqueológicas que puedan evidenciar, o no, el hallazgo de grandes restos arqueológicos como se plantearía con el material localizado en superficie. De hecho, en Cerro Utrilla un grupo de arqueólogos de la Universidad de Córdoba ya hicieron un informe sobre la presencia de estructuras a través de un estudio por satélite.

El alcalde de Espejo, Florentino Santos (PSOE), ha reunido a los portavoces de los grupos municipales para comunicarles la carta de Cultura y también la decisión de no conceder el permiso de obras de manera momentánea.

Los actuales dueños de El Salobral son los herederos del Ducado de Plasencia, copropietarios también del histórico castillo de Espejo. Los aristócratas, dueños del Salobral y una de las cuatro ramas herederas de la anterior duquesa de Osuna, mantienen abierto un contencioso en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra Utrilla Hive, la compañía que a través del Ayuntamiento de Espejo ha logrado que se declare de interés público el proyecto de construir un segundo parque solar fotovoltaico precisamente sobre estas tierras. La familia quiere seguir negociando pero esta declaración lleva directamente a la expropiación de 77 hectáreas.

En el litigio, la familia ha acabado presentando una denuncia ante la Guardia Civil al considerar que esta compañía ha presentado un informe "falso" que habría desbloqueado todo el proceso. Ese documento supuestamente falsificado, siempre según la denuncia, se refiere al preceptivo informe arqueológico sobre la finca El Salobral, en el que se señalaría que no habría problema alguno para construir una planta fotovoltaica. La familia encargó un segundo informe arqueológico que es el que ha derivado en el hallazgo del reloj de sol romano, en la visita del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, en la del arqueólogo jefe de la Junta de Andalucía y en el traslado de la pieza al Museo Arqueológico. Ahora, con el informe en la mano la familia pide a la Guardia Civil que inicie una investigación y a la Junta de Andalucía que revierta la declaración de interés público de este proyecto.

Una gran villa romana a las afueras de Uccubi

El informe arqueológico señala que en El Salobral y en la finca de Bañuelos hay restos. Y muchos. Según el documento, firmado por la empresa Arqueología y Gestión, los arqueólogos se dieron una vuelta por la zona y comprobaron cómo en superficie había una gran cantidad de restos de todo tipo. Muchos han sido aflorados a lo largo de los años por el habitual laboreo de la tierra, dedicada principalmente al cereal. Y la mayor parte formarían parte de una gran villa romana localizada a las afueras de la antigua ciudad de Uccubi (Espejo).

El principal hallazgo ha sido el del reloj de sol. Los arqueólogos, incluso, lo han llegado a montar sobre el terreno y han comprobado su gran estado de conservación, casi 2.000 años después de que adornase el exterior de una lujosa villa romana. El reloj ha sido trasladado por el Seprona al Museo Arqueológico de Córdoba, donde ya está siendo analizado. Mientras, en la zona, señala el documento, existe la evidencia de importantes restos que no estarían muy dañados. El laboreo en la zona no se ha hecho a una media de más de medio metro de profundidad, lo que habría dejado espacio para la conservación de las estructuras.

Aparte, se han encontrado varios pozos que alimentarían otra zona de aljibes cercana, según plantea el documento, que señala que según estudios anteriores ya se comprobó la existencia de una zona habitada de época tardorromana y visigoda en los años setenta, cuando se propuso el cultivo de la vid en la zona. De hecho, ese yacimiento está incluido en el inventario del Instituto de Patrimonio Histórico de Andalucía (IAPH).