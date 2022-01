La Cámara de Cuentas no ha podido verificar la deuda financiera del Ayuntamiento de Priego en 2018

La Cámara de Cuentas de Andalucía (CCA) ha emitido un informe sobre la fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, correspondiente a la actividad desarrollada durante el ejercicio 2018, en el que se indica, entre otras cuestiones, que "no se ha podido verificar la deuda" financiera municipal.

En concreto y según ha informado la CCA, "no se ha podido verificar la deuda a 31 de diciembre de 2018 por operaciones financieras con tres entidades de crédito con las que, según la contabilidad, se tienen concertadas cinco operaciones financieras a 31 de diciembre de 2018, por 1.925.791,50 euros".

De forma general y en el aspecto financiero, el trabajo de la CCA ha tenido por objeto "emitir unas conclusiones, en un marco de seguridad limitada, así como proponer recomendaciones, sobre las áreas de organización y entes dependientes, el control interno, el presupuesto general, la liquidación y la cuenta general, las modificaciones presupuestarias, personal, el endeudamiento, los gastos e ingresos presupuestarios, la tesorería, el remanente de tesorería y la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera".

Así, en las conclusiones de la fiscalización realizada "se han puesto de manifiesto limitaciones al alcance que afectan a los epígrafes de control interno y deuda con entidades de crédito que han impedido concluir sobre la razonabilidad, coherencia e integridad de determinadas operaciones registradas en los distintos estados financieros".

En este contexto, la CCA ha señalado que "no se dispone de un inventario actualizado de bienes y, de los módulos con los que cuenta el programa contable, no está en uso el de contabilidad patrimonial, lo que ha impedido conciliar los importes que figuran en las cuentas del activo no corriente del balance", a lo que se suma lo ya indicado de que no se ha podido verificar la deuda a 31 de diciembre de 2018 por operaciones financieras con varios bancos.

Además, "se ha confirmado la falta de control en la caja de efectivos del parking" y, "por otra parte, se tramitaron mediante expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos 19.871,77 euros que no se registraron previamente en la cuenta" correspondiente, mientras que "el saldo de dudoso cobro contabilizado en el ejercicio ha ascendido a 1.704.550,84 euros, siendo superior en 660.716,55 euros al calculado según lo establecido en la base 66ª de las BEP".

Junto a ello y en opinión de la Cámara de Cuentas de Andalucía, "excepto por los efectos" de algunos incumplimientos, "las actividades, operaciones presupuestarias y financieras, y la información reflejada en las cuentas anuales del ejercicio 2018 resultan conformes, en todos los aspectos significativos, con la normativa aplicable a la gestión de fondos públicos".