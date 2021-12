Vimcorsa encarga a una constructora la reparación de todas sus viviendas en alquiler o que no ha vendido

La empresa municipal de viviendas Vimcorsa acaba de adjudicar un contrato a una constructora para la reparación de todo el parque de alquiler de viviendas y aquellas que están en venta pero que aún no han sido transmitidas.

En concreto, el contrato ha sido para la empresa Alvac por un importe de 229.923 euros y un plazo de un año, según consta en el decreto de adjudicación, al que ha tenido acceso este periódico. En este año, Alvac tiene que intervenir en los desperfectos que Vimcorsa haya detectado en todas las viviendas que posee.

La empresa municipal no solo tiene pisos, sino que también posee algunos locales y plazas de aparcamiento en régimen de alquiler. Estos espacios también serán objeto de rehabilitación, según la información disponible.

Además, se tendrá que intervenir en aquellas viviendas a la venta que aún no han sido transmitidas y que pueden haber sufrido algún tipo de desperfecto desde que se construyeron.

