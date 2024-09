La tienda de Marypaz en Córdoba seguirá abierta tras la negociación del ERE

La tienda de Marypaz en Córdoba, y sus cuatro empleados, seguirán abiertos y operando en la ciudad. La tienda que tiene esta firma de zapaterías en la calle Concepción ha quedado excluida de las negociaciones por el expediente de regulación de empleo (ERE).

Según han informado a Cordópolis desde el sindicato CCOO, en las últimas negociaciones se ha decidido que el establecimiento no se cierra ni se pierden los cuatro empleos que hay en el mismo. No obstante, está por ver si finalmente la tienda acaba siendo adquirida por otra empresa.

Esto se debe a que, de manera paralela a la solicitud de aplicación de este expediente de regulación de empleo, ya ha sido autorizada a la sociedad Moda Bella Trade International, del empresario catalán Xavier Güell Cid.

La de la calle Concepción es la única tienda que queda de Marypaz en la provincia. Desde 2019, se han cerrado otros dos establecimientos.

