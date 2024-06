La sanidad pública cordobesa vive la primera huelga de su historia

Por primera vez en su historia, la sanidad pública de Córdoba ha afrontado este miércoles su primera jornada de huelga, traducida en un parón parcial desde las 8:00 a las 11:00. Convocada por los sindicatos Satse, CCOO, UGT y CSIF, profesionales sanitarios públicos de toda Andalucía han salido a la calle para mostrar su rechazo a las políticas de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía que están haciendo trabajar “en condiciones sumamente difíciles, por no decir imposible”.

En el Hospital Reina Sofía de Córdoba, a las 10:30, se han dado cita cerca de un millar de profesionales sanitarios que han lanzado proclamas contra la consejera de Salud de la Junta, Catalina García, el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno Bonilla, y el director-gerente del complejo hospitalaria, Francisco Triviño. A esa misma hora, decenas de profesionales de la Salud en Córdoba también han acudido a estas concentraciones en los hospitales Infanta Margarita, Los Pedroches, Montilla, Puente Genil y Valle del Guadiato. En el centro de salud Carlos Castilla del Pino, estas mismas concentraciones han tenido lugar desde las 9:00 a las 10:00.

A nivel provincial, según los datos dados a conocer por la portavoz de la junta de personal, Maite Ramírez, el paro parcial ha sido secundado por entre el 80% y el 85% de los profesionales que podían hacerlo dado que otros sanitarios han acudido a su puesto de trabajo para cubrir los servicios mínimos establecidos, aunque les hubiera gustado secundar el paro. En su manifiesto, los profesionales sanitarios han recordado los motivos de la huelga: “La falta de personal, las no sustituciones, los despidos eventuales, el abandono de la Bolsa Regional, los constantes y los reiterados incumplimientos de acuerdos que suponen mejoras laborales y asistenciales”. Salud, por su parte, ha aseguro que el seguimiento sido del 3,17% y 217 profesionales.

Por ello, los trabajadores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) han gritado “basta ya” y han lamentado estar “cansados, hastiados y absolutamente decepcionados con quienes inauguran monumentos, pero nos maltratan un día sí y otro, también”. Recientemente, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha anunciado la puesta en marcha de 3.062 contrataciones dentro del Plan Verano 2024 en la provincia de Córdoba, 165 más que el año pasado. De estas, 2.795 irán destinadas a la Atención Hospitalaria y 267 contrataciones para Atención Primaria.Pero estas cifra, a juicio de Ramírez, no es suficiente “por el déficit estructural de personal que hay desde hace mucho tiempo”.

De hecho, ha recordado el cierre de servicios que se pusieron en marcha con un fondo europeo durante la pandemia por el coronavirus. Cuando esos fondos han terminado, los servicios se han quedado sin presupuesto para contratar personal. Un ejemplo de ello es la Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios (UCRI) que atiende, además, a pacientes con ELA.

Los manifestantes, además, han reclamado “trabajar por y para los pacientes, y hacerlo de la mejor manera posible, con tiempo suficiente, con los medios necesarios y siendo reconocidos”. Ese reconocimiento, han puntualizado, “debe hacerse patente respetando y promoviendo la estabilidad laboral, la carrera y promoción profesionales, la seguridad en el trabajo, las vacaciones, los permisos y los traslados”.

A primera hora de este miércoles, la delegación de Salud en Córdoba ha remitido a los medios de comunicación una nota de prensa en la que la delegada María Jesús Botella ha invitado a los sindicatos a retomar la mesa de diálogo y el consenso “para lograr, entre todos, la mejora de la sanidad pública andaluza”. Sin embargo, la portavoz de la junta de personal ha recordado que los integrantes de dicha mesa “nos hemos levantado cuando nos han impuesto lo que entendíamos que era injusto para los profesionales”. “Estamos cansados de decir que estamos en una falta grave de profesionales, que no se trabaja con seguridad para el paciente, que no hay posibilidad de dar cuidados humanizados si no hay personal suficiente”, ha argumentado.

Ramírez ha avanzado que los parones y huelgas “no han hecho nada más que empezar” porque, ha afirmado, los profesionales sanitarios están “al límite y, si seguimos así, se va a hundir el sistema sanitario público, que es el bien de la sociedad”.