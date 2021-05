Sadeco inicia una campaña para enseñar a separar el vidrio

El Ayuntamiento de Córdoba, a través de la empresa municipal de Saneamientos (Sadeco), junto a Ecovidrio, entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de residuos de envases de vidrio en España, han puesto en marcha una nueva campaña informativa para fomentar la recogida y reciclado de los residuos de envases de vidrio en la ciudad.

La campaña “Lo que eh, eh y lo que no, no eh” ayudará a los cordobeses a separar y diferenciar correctamente el vidrio para que puedan depositarlo en los contenedores verdes situados por la ciudad. Esta iniciativa se lleva a cabo a través de la instalación de vinilos informativos de lo que debe y no debe ir al contenedor verde en los 847 contenedores de carga lateral del municipio, además de la difusión a través de redes sociales y en otros soportes municipales de micropíldoras informativas.

Gracias a esta campaña, los ciudadanos pueden resolver sus dudas sobre reciclaje e identificar qué residuos no se deben depositar (cristal, vasos, porcelana, bombillas, cerámica o bolsas de basura) en el contenedor verde.

El vidrio que se deposita en los contenedores se recicla al 100% y se utiliza para la fabricación de nuevos envases, de forma indefinida y sin perder las propiedades originales. Reciclando vidrio evitamos el crecimiento de los vertederos.

Reciclar vidrio es un elemento clave en la lucha contra el cambio climático. Al usar calcín – vidrio reciclado – en la fabricación de nuevos envases se evita la extracción de materias primas de la naturaleza, evitando la erosión de los suelos y la deforestación de nuestro entorno. Además, se minimiza la emisión de CO2 en el proceso de fabricación y se ahorra energía.

Datos de reciclado de vidrio en Córdoba

Según los últimos datos disponibles correspondientes a 2020, los ciudadanos de Córdoba reciclaron un total de 3.630.320 kilogramos de envases de vidrio. Esto supone que cada ciudadano recicló una media de 11,1 kilogramos de vidrio. Respecto a la tasa de contenerización, Córdoba se sitúa con una media de 349 habitantes por contenedor, contando en la actualidad con un total de 935 contenedores verdes para los residuos de envases de vidrio instalados en toda la ciudad.