El partido de los parcelistas se presentará a las elecciones

Córdoba Crece, el partido creado por la federación Córdoba Extrarradio, el grupo de parcelistas que especialmente durante el mandato anterior protagonizó manifestaciones que paralizaron la ciudad en demanda de servicios, como agua y electricidad, ha anunciado que se presentará a las elecciones.

Así, a través de una nota de prensa han anunciado que este jueves celebraron una asamblea local extraordinaria en la que se propuso como candidato a la Alcaldía a Rafael Salazar García, portavoz precisamente de estas protestas. Este viernes, la dirección local de esta formación ha ratificado la candidatura de Salazar.

“En las próximas semanas se dará a conocer el programa y candidatura electoral con el que la formación política va a concurrir a las elecciones municipales de la ciudad de Córdoba”, ha anunciado este partido.

La formación intentó presentarse en 2019. No obstante, la Junta Electoral anuló su candidatura, ya que la lista no cumplía la legislación en cuanto a la paridad entre hombres y mujeres. El partido recurrió pero finalmente no pudo concurrir a aquellas elecciones.