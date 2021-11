'Padrinos' para pagar la escuela infantil a niños de La Palma que se han quedado sin poder ir al cole

Desde la escuela infantil 'Cuentacuentos' de Córdoba, su director, Manolo Moyano, buscaba la forma de ayudar a las familias más afectadas por la erupción del volcán en La Palma que comenzó el pasado 17 de septiembre. Pero quería hacerlo de una manera diferente. "Quise ver cómo podía ayudar a las familias en el ámbito de las escuelas infantiles", explica. Para ello, contactó con una y fue su directora quién le contó "que tenían necesidades sobre todo en el tema económico", por lo que tenía a algunos niños "a los que no se le cobraba la cuota y otras familias habían retirado a los niños" del centro.

Cuenta Manolo Moyano a Cordópolis que era más reacio a mandar dinero "sin saber a dónde va". Como solución, le ofreció la posibilidad de "apadrinar a algún niño con una ayuda directa a familias muy concretas", y para ello pidió que las familias aparecieran en un vídeo, de manera que la gente sepa a dónde está yendo el dinero. Una ayuda "con nombre y apellido". Surgió así una iniciativa que, desde Córdoba, busca 'apadrinar educativamente' a los niños de La Palma que se han quedado sin poder ir a la escuela infantil.

Como explica la directora del centro en uno de los vídeos, la escuela infantil Ping Pong, con la que van a colaborar desde Cuentacuentos, se sitúa en los Llanos de Aridane, zona afectada por el volcán. "Hay familias que han sido desalojadas porque la lava ha pasado sobre sus casas, otras porque está muy cerca y otros han perdido su empleo".

Este es el caso de la madre de Carolina, una bebé de 14 meses a la que tuvo que sacar de la escuela porque se quedó sin su puesto de trabajo. "Trabajaba en el empaquetado de plátanos pero debido a la situación del volcán, hicieron una reducción de plantilla y fui de las primeras personas" en salir, explica en el vídeo la afectada.

Entre las tres escuelas infantiles que tiene la isla de La Palma, según ha detallado el director de los centros cordobeses, hay entre 15 y 17 niños afectados. "Vamos a empezar con uno y si conseguimos ayudas para más, mejor". Para destinar las cantidades económicas cuentan ya con una cuenta en la entidad bancaria Cajasur "específica para esto" y un Bizum.

En esta aplicación de pago a distancia la donación se realiza, en el apartado de 'Donaciones' con el código 04063, aparecerá Cuentacuentos S.L. "y sale 'Ayuda a La Palma', ahí es".

El proyecto tiene dos vertientes, la primera, "ayudar de manera económica a las familias" y, la segunda, "darle visibilidad a la importancia de la educación infantil de primer ciclo". En este caso, en la isla no cuentan con las mismas bonificaciones que en Andalucía para llevar a los niños a las escuelas y, por eso, para muchas familias la erupción del volcán se ha llevado por delante también la escolarización de sus bebés.

Según explican en un documento desde la escuela cordobesa, "el Gobierno Canario no tiene previsto ningún tipo de ayudas económicas a estas familias que tienen escolarizados a sus hijos en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años)", por lo que el coste de las mensualidades recae sobre las familias.

En otras provincias cercanas a Córdoba, como Granada, también ha llegado esta iniciativa solidaria cordobesa "y quieren participar", señala. Por su parte, a la coordinadora de escuelas infantiles de Andalucía, a la que "también le ha llegado", también le ha parecido una buena idea. Poco a poco, trabajan por su objetivo, " dar la mayor difusión posible a esta iniciativa, tanto en Córdoba como en el resto de provincias de Andalucía" y conseguir así "apadrinar" al mayor número de niños posibles.

Una nueva manera para volcarse con La Palma y como siempre aportando cada uno un granito de arena, no piden más, "cada familia que aporte lo que pueda, no vamos a exigir nada", concluye el director de la escuela Cuentacuentos.

