La nueva asociación de hosteleros pide estar en la mesa de veladores

Horeca Córdoba, la nueva asociación de los hosteleros cordobeses, ha solicitado una reunión con el alcalde de Córdoba, José María Bellido, para presentarle el proyecto que ha inspirado la puesta en marcha de esta organización de empresarios y autónomos, y tratar temas de interés para el conjunto del sector.

Según informan estos hosteleros cordobeses a través de una nota de prensa, la asociación nace con el apoyo de más de 200 establecimientos, muchos de los cuales se encuentran ubicados en la ciudad de Córdoba, y su objetivo es centrarse en la defensa de los intereses del sector y en la mejora de las condiciones en la que se desarrolla su actividad.

Por ello, Horeca Córdoba solicitará al alcalde de Córdoba, José María Bellido, su inclusión en la Mesa de Veladores, "un tema que resulta clave para los hosteleros a raíz de la pandemia, así como en el Imtur, ya que consideran que existe una íntima relación entre su sector y el turismo, como lo demuestra la importante presencia de establecimientos hosteleros en las zonas con más afluencia de visitantes de la ciudad".

Además, los representantes de la nueva asociación presentarán al alcalde de Córdoba su modelo de Escuela de Hostelería, "una herramienta que es muy importante para un sector que necesita de trabajadores cualificados con el objetivo de prestar el mejor servicio y mantener el prestigio que la hostelería cordobesa se ha ganado con gran esfuerzo", exponen.

Por último, los hosteleros cordobeses trasladarán al alcalde de Córdoba la necesidad que el conjunto de las administraciones, y en especial el Ayuntamiento, "escuchen y atiendan las necesidades reales de un sector que ha sido uno de los más perjudicados por las restricciones provocadas por la pandemia de la Covid-19".

