IU pide explicaciones al alcalde por "no haber hecho nada en dos años" para dar luz y agua a las parcelaciones

El grupo municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Córdoba ha pedido este miércoles explicaciones al alcalde, José María Bellido (PP), por "no haber hecho nada en dos años" para regularizar y dar suministros básicos de luz y agua a las parcelaciones de la capital.

En rueda de prensa, el portavoz de IU, Pedro García, ha cuestionado al gobierno municipal y la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) sobre su actuación en las parcelaciones y ha dicho que "lo que toca es que el alcalde diga por qué se prometió que se van a regularizar 11.000 parcelaciones y a día de hoy ni se ha creado la Oficina de Parcelaciones en Urbanismo, ni la Mea de Parcerlaciones aprobada en Pleno, ni se han realizado viisitas a las parcelas, ni se ha avanzado en la regularización ni se ha dado ningún servicio básico en los dos últimos años". "Que dé explicaciones de esta nefasta gestión y esta estafa que se le ha hecho a los parcelistas".

García ha recordado que, en el anterior mandato municipal -con IU al frente de Urbanismo-, se promovió una modificación de la Ley urbanística de Andalucía (LOUA), por la que era posible dar luz y agua a las parcelaciones y que, a final del mandato se le dio a una decena de ellas. Desde entonces, asegura, "el gobierno municipal actual es el que menos ha hecho de la historia desde que existen las parcelaciones. Nada".

Desde IU indican que, con esa ley vigente -y antes de aprobar la nueva LISTA que tramita el Parlamento-, hay 19 parcelaciones en Córdoba con unas 2.500 viviendas que podrían tener servicios básicos de agua y luz con tener elproyecto urbanístico aprobado. Se trata de las parcelaciones de Campiñuela Norte, Montón de la tierra, Huerta San Luis-Casillas Sur, Cortijo del Alcaide, La Forja, Arroyo del Ochavillo, Caretera de Encinarejo Kms 4 y 5, La Gorgoja -El Marroquil, Barquera Norte, Barquera Sur, Cortijo El Rubio, El Alamillo, Doña Manuel, La Colina II, Cuevas del Altazar, El Cruce, El Sol-Alcolea, El Sol-Norte Alcolea y Valenzoneja 1 Alcolea.

"Desde que se ha anunciado la nueva modificación de la ley, no se ha hecho nada. En esas 19 parcelaciones podía haber luz y agua con el proyecto urbanístico aprobado", ha reiterado Pedro García.

El portavoz de IU ha criticado que en estos dos años de mandato, el gobierno municipal "no se ha hecho absolutamente nada, ningún avance en todo lo que tiene que ver con las parcelaciones" y ha recordado que no se ha convocado -ni se prevé que se convoque- la Mesa de Parcelaciones que el Pleno aprobó, además de no haberse creado la Oficina de Parcelaciones en la GMU. "Tampoco ha habido nada de eso". Y ha cargado contra el presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes, por anunciar visitas a las parcelaciones que, asegura García, no ha realizado.