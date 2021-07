El distrito Noroeste pide llegar a "acuerdos" antes de iniciar la construcción del nuevo tramo de la Ronda Norte

El consejo de Distrito Noroeste ha lamentado que la Consejería de Fomento y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía no haya aceptado sus propuestas de cara a la construcción del siguiente tramo de la Ronda Norte, de titularidad andaluza, al tiempo que manifiestan su impresión de que "existe cierto recelo" a mostrarles "la realidad de la actuación prevista".

"Hemos pedido en varias ocasiones el plano realizado por la Gerencia de Urbanismo para ambas fases y hasta fecha de hoy no hemos recibido el elaborado para la primera fase, a pesar de nuestra insistencia", critican desde el Distrito Noroeste en un comunicado, en el que añaden su desconocimiento "sobre las actuaciones en la glorieta Académica García Moreno y Santa Beatriz, así como la forma y dimensiones del trazado que discurrirá entre ambas glorietas".

Los vecinos valoran positivamente la reunión con el el Director General de la Consejería de Fomento y Ordenación del Territorio, aunque no haya servido, dicen, para "tener la información solicitada y una respuesta acorde".

En este ámbito, cuestionan que el presupuesto de la primera fase del siguiente tramo, que según el estudio de viabilidad presentado hace un año es de 17, 5 millones de euros, se suficiente para "el soterramiento o atrincheramiento" del trazado, que es la principal reclamación de los vecinos.

"Ahora es el momento de tener la voluntad política de soterrar o atrincherar los dos trozos de Ronda que aún no han sido construidos. El que ya está en servicio nos servirá de ejemplo para saber lo que no debería hacer la Consejería con el resto de Ronda de la primera fase: una segunda actuación para soterrar lo que ahora no se hará, con las consiguientes molestias para los vecinos y un gasto añadido, con el dinero de todos los andaluces", afirma el documento.

Por todo ello, piden que no se licite esta primera fase del nuevo tramo hasta que no se llegue a acuerdos con los vecinos.