Detectan varios errores en la aplicación informática para la bolsa de empleo de Cecosam

El Ayuntamiento ha detectado un error de baremación entre, al menos, 229 solicitudes recibidas para engrosar la bolsa de empleo temporal y las seis plazas vacantes de la empresa municipal de cementerios de Córdoba, Cecosam, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico.

En julio, Cecosam, a través de una empresa informática externa, puso en marcha un proceso de inscripción y baremación de las ofertas presentadas. Al menos entre el 23 y el 30 de julio, la aplicación estuvo dando error, por lo que la baremación de estos 229 aspirantes no sería válida. Según consta en el acta de la comisión de selección para la bolsa de empleo, la puntuación de los justificantes de presentación de algunos solicitantes no coincide con la puntuación registrada en la herramienta web. Además, los solicitantes no saben los documentos que han quedado registrados.

Cecosam puso en marcha este sistema de autobaremación para acelerar plazos y trámites. Los aspirantes debían registrar cursos de formación, experiencia laboral y exámenes aprobados, entre otras cuestiones. Pero este sistema ha fallado.

Por ello, se ha instado a un gabinete jurídico para decidir qué pasos a seguir para "tener una visión global de las anomalías detectadas y sus posibles soluciones y consecuencias legales". Entre otras opciones se está barajando la posibilidad de volver a convocar el proceso desde el principio.