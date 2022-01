Córdoba en Común rechaza la construcción de la base logística del Ejército

Córdoba en Común ha criticado este sábado el “silencio cómplice” de “todos los partidos políticos del arco municipal” ante la instalación de la Base Logística del Ejército de Tierra en la capital cordobesa. La formación municipalista ha realizado este sábado una pegada de carteles con motivo del Día Internacional de la Paz, que se conmemora este domingo. En este acto, Rafael Medina, portavoz de Córdoba en Común, ha resaltado que con los 28 millones de euros que el Ayuntamiento de Córdoba destinará a la Base Logística se podrían hacer realidad otros proyectos más beneficiosos para la ciudadanía.

Medina ha explicado que “con este acto venimos a reivindicar que la ciudad de Córdoba debería apostar por una renta básica que está aprobada en pleno pero que aún no se ha llevado a cabo; debería apostar por unos servicios sociales que hoy en día están totalmente desmantelados, con falta de personal, con falta de ideario; debería potenciar la participación ciudadana a través de los centros cívicos, que han perdido todas las funciones que durante años nos ha costado mucho esfuerzo ir desarrollando; o el proyecto de emergencia habitacional que también sigue parado y está provocando que muchas familias se encuentren en la calle ante la situación de crisis que estamos viviendo”.

Aunque las administraciones públicas aseguran que la Base Logística creará más de 1.600 puestos directos de trabajo, Córdoba en Común asegura que el Ejército “ha justificado esta operación ante el Gobierno como una reestructuración para economizar costes, con una reducción de 19 millones de euros al año y una reducción del 36% de la plantilla”. La organización entiende que “ningún beneficio económico a corto plazo justifica convertir a Córdoba en el Centro Logístico de almacenaje de armas destructivas que terminarán siendo destinadas a intervenciones del Ejército contra otros pueblos”, ha destacado Rafael Medina. Además, en su opinión, “es falso que dicho Centro Logístico sea la única, ni la mejor forma de invertir 350 millones de euros para generar empleo”.

En este sentido, Medina ha resaltado que “la apuesta de Córdoba por el Centro Logístico del Ejército de Tierra y la industria militar, dedicando incluso fondos europeos destinados a la recuperación postCovid19, supone renunciar a otras inversiones alternativas más sostenibles y alejadas del militarismo”. El portavoz de Córdoba en Común ha añadido que “la ocupación de fértiles tierras en nuestra Vega impide destinar las mismas al fin que milenariamente tuvieron, es decir, ser cultivadas para satisfacer las necesidades alimenticias de su entorno”. Pero además, considera que la Administración local «debería intervenir directamente en la creación de empleo a través de la creación de una red de empresas con capital público, que se conviertan en referentes en los sectores más significativos: energético, agropecuario, sanitario, turístico, vivienda social, etc”.

Medina ha afirmado que “Córdoba nunca ha tenido al emprendimiento militar como un valor, lo que puede comprobarse con la lectura de los diversos planes de futuro que ayuntamientos de distinto signo político han elaborado”. El portavoz de Córdoba en Común ha destacado que “la Base Logística es la única gran propuesta del alcalde” de Córdoba, José María Bellido, “lo que da a entender la escasa iniciativa en solucionar los problemas reales de las cordobesas y los cordobeses”. Rafael Medina ha señalado que “una ciudad de paz es aquella con justicia social, donde no echan de sus casas a las familias con menores o personas mayores. Una ciudad que no tenga los barrios más pobres de España. Córdoba ciudad de paz es aquella que busca soluciones alternativas a los problemas reales de las personas. Una ciudad de paz es aquella que pone en marcha mecanismos para que las personas no pasen hambre, ni le corten la luz, como la renta municipal de emergencia”.