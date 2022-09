Córdoba tiene un barrio entre el 1% más rico de España y otro entre el 1% más pobre

Córdoba es una ciudad de extremos. Y también muy desigual. Dentro del municipio existe un barrio, El Brillante, que está entre el 1% más rico de España. Y otro, Las Palmeras, que pertenece al 1% más pobre del país. Éste es uno de los datos extraídos del especial de elDiario.es que dibuja el mapa del origen de los ingresos en cada vecindario en España, señalando la brecha entre zonas como campo y ciudad, norte y sur y barrios ricos frente a los más pobres.

Estos dos barrios están separados por apenas cinco kilómetros de distancia. Pero la diferencia social y económica está a varios años luz. En un distrito de Las Palmeras, la renta media por hogar no llega ni a los 15.000 euros brutos al año. En la zona norte de El Brillante, la renta media por hogar se aproxima a los 130.000 euros. Es prácticamente diez veces más que en Las Palmeras por casa.

Un reciente informe de la Fundación La Caixa exponía que España ha sido en las últimas décadas uno de los países europeos con mayor desigualdad y que esta crece más en épocas de recesión. “El crecimiento de la desigualdad en España se debe a la evolución de las rentas del trabajo y del capital y la limitada capacidad redistributiva de impuestos y prestaciones”, aseguraba. “El alcance del sistema de impuestos y prestaciones no es suficiente para evitar que los aumentos de la desigualdad de las rentas primarias dejen de traducirse en incrementos de la desigualdad de la renta disponible en las fases recesivas”. Una de las principales fuentes de esta desigualdad, apunta el informe, es el modelo de reparto de rentas, por el desigual reparto de las rentas del trabajo.

En el municipio de Córdoba, las principales diferencias, aunque con matices, se dan de norte a sur de la ciudad, y también del centro hacia la periferia (salvando precisamente los barrios del norte). Así, en la zona norte se encuadran Las Moreras, que pertenecen al 1% más pobre de España, rodeadas por zonas limítrofes como Noreña donde sus vecinos forman parte del 17% más rico del país. En Valdeolleros, por ejemplo, hay zonas que pertenecen al 15% más pobre de España pero también calles donde se concentran rentas del 15% más rico del país.

El mapa se completa al sur y al este del municipio, donde viven cordobeses que pertenecen a, al menos, el 30% más pobre del país. En contraposición están los del oeste y los del centro, que forman parte del 30% más rico.

Los gráficos arrojan además resultados curiosos. En las zonas pobres, la mayor parte de los vecinos dependen de un salario. Algo menos de la mitad de los que viven en El Brillante dependen de un salario. Mientras, el 49% de los que residen en esta zona dependen de las rentas del capital y de actividades económicas. Y en las zonas más empobrecidas destaca que lejos de la creencia popular son apenas un 20% los que viven de las prestaciones de empleo o sociales.

Si se amplía el plano y se va a la provincia, el estudio señala que solo en Córdoba capital hay distritos censales con población que vive en zonas consideradas ricas a nivel país. Al contrario, la totalidad de los distritos de los municipios de la provincia se encuadran en la mediana de Andalucía, que a su vez se corresponde con, al menos, el 30% más pobre de España.

Metodología

Para realizar esta información se han analizado los datos de la operación estadística del Instituto Nacional de Estadística (INE) “Atlas de distribución de renta de los hogares”, que cruza datos de las declaraciones de IRPF de la Agencia Tributaria con la información de los residentes de más de 34.000 secciones censales en España. Esta estadística publica los datos de renta media por persona y por hogar al nivel geográfico más pequeño posible.

Por secreto estadístico, el INE no publica datos de las zonas en las que vivan menos de 100 habitantes ni de la provincia de Álava, ya que no se disponen datos por secciones censales en esa demarcación. La estadística no refleja rentas superiores a los 129.750 euros por hogar ni menores a 14.479 euros para acotar los valores extremos de los indicadores.

Esta estadística experimental, tal y como la define el INE, también detalla el origen de los ingresos de todas las secciones censales de España a excepción de las de Navarra y la provincia de Álava. Incluye cinco categorías: salario, pensiones, desempleo, otras prestaciones (dependencia, renta mínima, etc.) y otros ingresos (capital mobiliario, bienes inmuebles y actividades económicas).

Hay que tener en cuenta que esta estadística no incluye las ganancias patrimoniales (por ejemplo, el beneficio obtenido al comprar y vender unas acciones) entre los ingresos del capital. En las cifras de Euskadi, se han incluido los ingresos de las pensiones y el desempleo en “otras prestaciones sociales”.

Para calcular el porcentaje de ingresos de cada tipo, elDiario.es ha promediado el porcentaje de ingresos de cada categoría en cada percentil de renta. Como el INE trunca los valores extremos de cada categoría de ingresos, este medio ha calculado los datos reales a partir de los valores del resto de categorías.