Los comerciantes del Mercado de la Primavera defienden su nueva ubicación

El presidente de la Asociación de Vendedores Autónomos Ambulantes de Córdoba, Comacor, Antonio Torcuato, ha valorado los primeros días de desarrollo del Mercado de Primavera, que se encuentra instalado en el Bulevar del Gran Capitán. Torcuato se ha reafirmado en la “excelente propuesta” que supone esta cita para la dinamización del centro de la ciudad “tal y como sucede en diversas ciudades de europeas donde este tipo de mercados son mimados y valorados por las instituciones, convirtiéndose en un reclamo turístico y económico que trasciende a los propios vendedores y beneficia al resto de la zona en la que se instala. Esto lo entiende todo el mundo; esto anima, dinamiza, tiende puentes y quien no lo vea debe revisarse la vista. Animamos a los cordobeses y cordobesas a visitarnos y comprobarlo”.

El presidente de Comacor, al hilo de la controversia generada alrededor del evento, ha declarado que “el colectivo está muy contento de como se está desarrollando el mercado, no entramos en polémicas porque nosotros no vivimos de polémicas, vivimos de nuestro trabajo y de echar muchas horas; otra cosa es que nos usen para chantajear al Ayuntamiento, pero allá cada cual con sus actos, los cordobeses y cordobesas no son tontos y mayoritariamente están mostrándonos su apoyo. Si el problema del comercio en el centro son unos stands en el Bulevar habría que reflexionar al respecto. Nos quedamos con ese respaldo que nos está demostrando la ciudadanía, los vecinos y vecinas, los amigos y la hostelería, y con los resultados de las ventas. Agradecemos, no obstante al Ayuntamiento su colaboración en este proyecto”.

Torcuato ha incidido en que “Comacor tiene los mismos derechos que cualquier otra asociación al uso de este espacio en el Bulevar de nuestra ciudad sin discriminación alguna; tenemos nuestros derechos y queremos estar en igualdad de condiciones para instalar cuantos proyectos sirvan para fomentar el trabajo de nuestro sector y la dinamización de la economía cordobesa.”

Antonio Torcuato ha querido recordar en su intervención a la edil de IU Amparo Pernichi, fallecida el pasado mes de enero, “que siempre estuvo a nuestro lado para luchar por los derechos de nuestro colectivo”.

Esta tercera edición del Mercado de Primavera se desarrollará hasta el 22 de mayo de 10:00 a 22:00, a través de casi una veintena de stands en los que se ha buscado una oferta variada para la ciudadanía, atractiva, para todos los gustos.