El Ayuntamiento instalará placas solares en el edificio de Capitulares

El Ayuntamiento de Córdoba someterá al edificio de Capitulares a un cambio drástico desde el punto de vista energético con el objetivo de reducir su consumo y hacerlo más eficiente. Así se desprende del proyecto publicado en la Plataforma de Contratación del Estado relativo a la obra de rehabilitación energética de dicho edificio que incluye, además, la instalación de paneles fotovoltaicos de autoconsumo en buena parte de la cubierta. El plazo de ejecución de las obras es de tres meses.

Cabe señalar que en 2015, la Auditoría de Eficiencia Energética de los Edificios Municipales puso de manifiesto que la sede del Ayuntamiento de Córdoba adolece de una serie de deficiencias desde el punto de vista energético y emplazaba al Consistorio a una renovación integral urgente del sistema. Por ello, el Consistorio acaba de licitar este proyecto por un valor de 1.521.125, 82 euros y que cuenta con cuatro lotes bien diferenciados.

El primero, que tiene el mayor presupuesto -703.125 euros, el 46% del total-, hace referencia a la mejora de la eficiencia energética en los cerramientos. Con ello, el Ayuntamiento mejorará el aislamiento de las fachadas y la cubierta mediante sustitución de carpintería y reforma de todos los cerramientos -contorno, plantas de altura, patios, medianeras, fachada y cubierta-.

El segundo lote del contrato hace alusión a la instalación de los paneles solares de autoconsumo, que tendrán un coste de unos 115.000 euros. Dichas placas se colocarán sobre la cubierta y en los pasillos exteriores, ocupando una extensión de unos 700 metros cuadraos. La energía eléctrica continua que generen estos módulos será convertida en alterna para ser consumida en el interior del edificio.

Asimismo, el proyecto también contempla la sustitución del actual sistema de climatización en las plantas 3ª y 4ª. Las bombas de calor con las que cuenta Capitulares tienen más de 20 años y , a pesar de su funcionamiento, el Ayuntamiento reconoce que su eficiencia está por debajo de lo exigible energéticamente. Además, su régimen de trabajo es on-off, es decir, en todo momento trabajan a plena capacidad, provocando mayores consumos de energía ya que son sistemas diseñados para los días más calurosos en verano y los más fríos en invierno.

Por tanto, presentan un exceso de consumo una gran parte del tiempo de explotación. A ello se suma que los termostatos de las bombas de calor están ubicados en las salas de máquinas, cuya temperatura no es representativa de las áreas climatizadas.

Por último, el proyecto también afectará al sistema de iluminación, que será sustituido por otro basado en tecnología led lo que se realizará a través de la reforma de la instalación de alumbrado de todas las dependencias, oficinas y pasillos existentes en el edificio municipal.

Las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 5 de septiembre.

