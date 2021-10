El Ayuntamiento espera firmar en noviembre el préstamo para los 25 millones con destino a la base militar

El teniente de alcalde delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes (PP), espera firmar en noviembre el préstamo para los 25 millones de euros con destino a la urbanización de la base logística del Ejército de Tierra, en los terrenos de La Rinconada, para lo cual el convenio entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa está "prácticamente resuelto, pendiente de firma".

Así lo ha destacado el concejal a los periodistas, junto a la delegada de Casco Histórico, María Luisa Gómez Calero (Cs), al informar sobre la actuación que se llevará a cabo en el Mural de los Poetas, en el Jardín de Los Poetas, obra de José Duarte en 1992 en base a un cuadro suyo, que en 2011 se restauró y "ahora necesitaba otra restauración para conservarlo" durante unas dos semanas, en colaboración con la Asociación de Amigos de Medina Azahara, con unos 2.900 euros.

En relación a la base militar, Fuentes ha detallado que firmará el préstamo "para ponerlo en carga inmediatamente, una vez se firme" el convenio, de manera que cree que "a principios de noviembre estará el préstamo firmado", por lo que "es inminente".

En cuanto a la situación del Cordel de Écija, el edil ha comentado que "la empresa que tenía previsto el proyecto, con la llegada del Covid, replanteó su estrategia a nivel europeo", aunque ha asegurado que "eso no está absolutamente cerrado, sino que hay propuestas y se mira por si hay otras alternativas, pero sin nada concreto ahora mismo".

Sobre el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC), ha defendido que "va a muy buen ritmo", de forma que "se están pagando ya tres certificaciones y quedan otras tres por pagar". En este caso, ha destacado que "se abonaron tres millones de euros" y ha afirmado que "la obra en febrero estará resuelta", advirtiendo de "los problemas de suministro de material", pero "el ritmo es bastante aceptable".

Y respecto a la apertura este jueves de la biblioteca de la antigua Normal de Magisterio en el Sector Sur, el edil ha defendido que "corría mucha prisa ponerla en funcionamiento", después de que "se hicieron las actuaciones oportunas en el techo y las mejoras necesarias con cargo a la empresa", de modo que "era prioritario abrirla" al ser "dos plantas para estudiar", ha subrayado.

