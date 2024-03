Aucorsa activa una línea para llegar a Paraíso Arenal y amplía el recorrido de otra en esta urbanización

La empresa municipal de Autobuses, Aucorsa, pondrá en marcha, a partir del próximo 1 de abril, la Línea N1 que unirá la estación de Renfe con la urbanización Paraíso Arenal.

Esta nueva línea, que ha sido consensuada con los vecinos de la zona, tendrá una de sus cabeceras en la calle Rocío Dúrcal cubriendo en su recorrido la zona más alta de las calles Amalia Rodríguez y la calle Rocío Jurado. En cuanto a los horarios, estos contemplan tres salidas desde Paraíso Arenal (08:00, 17:00, 20:00 y 21:00) y tres desde la capital (16:15, 18:15 y 20:15).

Paralelamente a la puesta en marcha de esta línea N1, Aucorsa ha ampliado la Línea N. Hasta ahora, esta línea en su recorrido por Paraíso Arenal, no subía a zona de C/ Rocío Jurado, sino que pasaba de C/ Concha Piquer a C/ Lola Flores dejando sin cubrir esa parte alta de Paraíso Arenal.

A partir del 1 de abril, la línea N ampliará su recorrido de forma que realizará el mismo trayecto que la N1 a su paso por esta zona de Paraíso Arenal, manteniéndose el recorrido actual en el resto del trayecto. Acerca de estas modificaciones, el presidente de Aucorsa, Bernardo Jordano, ha indicado que “estos nuevos recorridos dan respuestas a las demandas de los vecinos de Paraíso Arenal que, desde hace varios meses venían reclamando mejores conexiones con la red de transporte público de Aucorsa.

Tras el análisis de las distintas opciones su puesta en común con ellos, los vecinos de Paraíso Arenal no solo tendrán cuatro nuevos viajes al día con una línea propia, la N1, sino que se beneficiarán de la ampliación del recorrido de la N (Cerro Muriano) por todo el barrio, con lo que Aucorsa amplía no solo recorridos sino también con más frecuencias para dar servicio a los residentes en esta urbanización de la ciudad“.