“Aldabonazo” a la Base Logística con la firma de convenios por valor de 350 millones de euros

Lo que hace año y medio era un protocolo de intenciones entre el Ministerio de Defensa, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba para ubicar en Córdoba la Base Logística del Ejército de Tierra Javier Varela, se ha convertido este lunes en un compromiso reglado por convenio, que compromete a las tres administraciones a aportar unos 350 millones de euros para que este proyecto sea una realidad.

Un “aldabonazo”. Así ha definido este lunes la firma de estos convenios la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce, que ha sellado el acuerdo junto al el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido.

Los dos convenios sellados (uno con la Junta y otro con el Consistorio) comprometen, por un lado, la financiación del Gobierno Andaluz, que aportará 100 millones de euros al proyecto; y por otro la parte del Ayuntamiento, que pondrá 25 millones. El Ministerio de Defensa pondrá el resto: 226 millones de euros, según ha detallado Valcarce en su intervención.

La secretaria de Estado ha asegurado, además, que los primeros proyectos vinculados a la construcción de la base en el Polígono Industrial de La Rinconada estarán listos para su contratación “este mismo año”.

Además, el Ministerio de Defensa va a declarar Zona de Interés para la Defensa Nacional a este polígono industrial, sus 190 hectáreas y dos millones de metros cuadrados, mientras que el Ayuntamiento de Córdoba, que ha cedido los terrenos, ultimará en los próximos meses el proyecto de adecuación urbanística.

Valcarce ha recordado que la Base Logística es “un proyecto transformador”, así como “un cambio de paradigma tecnológico”, en el que más del 30% del proyecto se centrará en la innovación y la transformación, sin dejar de lado la sostenibilidad medioambiental.

La secretaria de Estado ha calculado que el proyecto creará 1.600 puestos de trabajo directos, y generará negocio con 1.400 proveedores, autónomos y empresas de la zona. Además, espera que la Universidad y el ámbito educativo se enganchen al proyecto, dadas sus posibilidades en ámbitos como la Formación Profesional y el ámbito investigador y tecnológico.

Por su parte, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha señalado que esta firma “hace realidad en un tiempo récord aquello en lo que venimos trabajando desde la anterior legislatura”, y que supone “un gran paso adelante para el desarrollo tecnológico” de los cordobeses, pero que “se irradia al conjunto de Andalucía”.

“Córdoba asume un papel capital en el ámbito de la defensa nacional y, con ello se consolida como enclave logístico tecnológico e industrial, ganando en protagonismo y opciones reales de futuro”, ha apostillado el presidente andaluz, que ha pedido a todas las administraciones y a la propia sociedad “una mirada ambiciosa y transformadora”.

Finalmente, el alcalde de Córdoba ha resaltado que Córdoba aporta “una situación geoestratégica”, y se ha comprometido a “generar sinergias con todos los territorios andaluces”. “Arranca un nuevo tiempo para Cordoba gracias a la mejor iniciativa que hemos tenido en los últimos tiempos”, ha celebrado Bellido, que ha lanzado un dardo a “quien ha cuestionado este proyecto y su ubicación en Cordoba” en los últimos dos años.

Con los convenios firmados y el terreno cedido a Defensa, ya puedan empezar las actuaciones en La Rinconada. El Ayuntamiento es la primera administración que va a poner el dinero para que los proyectos de urbanización comiencen durante este mismo año.

