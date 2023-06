El recuento manual de la Junta Electoral le quita dos concejales a Vox en El Carpio y Villafranca

El recuento manual de las actas hecho en la tarde de este viernes por la Junta Electoral Central de la provincia de Córdoba ha modificado el resultado transmitido el pasado domingo en los municipios de El Carpio y Villafranca. Según fuentes del PP, tras contabilizar las actas, Vox ha perdido los dos concejales que supuestamente había ganado en estas localidades.

De este modo, el resultado en El Carpio tras el recuento manual es el siguiente: el PP pasa a tener 5 concejales, seguido del PSOE, que se queda con 3 y Con Andalucía, la confluencia de IU, suma 3. Ahora, un pacto de gobierno entre PSOE y Con Andalucía podría mantener como alcaldesa a Desirée Benavides.

Por su parte, en Villafranca, tras el recuento, el PSOE pasa a tener 6 concejales, el PP 4, Con Andalucía 1, y Vox se queda sin edil. El recuento no modifica el reparto en la Diputación de Córdoba, que contará con 13 diputados del PP, 11 del PSOE, 2 de Con Andalucía y 1 de Vox.

Así, el resultado definitivo de las elecciones municipales otorga un total de 356 concejales al PP, 347 al PSOE, 128 a Con Andalucía, 16 para Vox y 2 para Ciudadanos. El resto de ediles se reparten en candidaturas independientes.

Una vez terminado el recuento, desde el PSOE han resaltado que el sistema democrático en las elecciones en Córdoba “demuestra buena salud y seguridad”, resolviendo “algún error material o de cálculo” que hubiera podido haber.

