Votar el 19J en defensa de la justicia y la solidaridad

En estos días de campaña, l@s creyentes en Jesús de Nazaret también tenemos nuestras condiciones que el Evangelio, la Doctrina Social de la Iglesia y los mensajes del Papa Francisco establecen. Y apelamos al voto de muchas personas de Iglesia que creemos en un Dios misericordioso y humanitario y defensor de las personas excluidas y débiles.

El 19J se presentan dos partidos que se jactan de tener el “voto católico”, uno con una propuesta programática racista, xenófoba, homófoba, aporófoba y ultranacionalista. Y otro que quiere bajar impuestos a los ricos, para empobrecer más a los pobres recortando servicios y derechos públicos. Son gente interesada en arrimar el ascua de “lo cristiano” a su sardina.

Votar en cristiano no es necesariamente votar a los que más nombran a Dios, la familia tradicional, al aborto, la eutanasia o a la educación religiosa, es votar a los que más realizan en su vida y acción “la voluntad de Dios”: No os hagáis ilusiones con razones falsas repitiendo „El templo del Señor, el templo del Señor,...Si no explotáis al emigrante, al huérfano y a la viuda, si no derramáis sangre inocente en ese lugar..., entonces habitaré con vosotros en este lugar“ (Jer 7,2.4.6).”¿Qué me importa el número de vuestros sacrificios? –dice el Señor-...buscad el derecho, enderezad al oprimido, defended al huérfano, proteged a la viuda“ (Is 1,11.17).

El Papa Francisco defiende una Iglesia pobre y de puertas abiertas, que profesa la misericordia, el cuidado de la casa común, la libertad, la opción por los pobres y descartados y la alegría del evangelio. Y la acogida: “Fui extranjero, y me acogisteis” (Mateo 25,35) frente a quienes quieren criminalizar a las personas por ser de otro país y empobrecidos.

Es verdad que ningún partido representa la totalidad de los valores evangélicos. Pero hay un valor que es esencial en el talante de Jesús, y es la defensa de los humildes, de los pobres, de los excluidos, una sociedad fraterna El Evangelio hace una clara opción por las personas pobres y excluidas. Jesús propuso una nueva sociedad de iguales, sin ningún tipo de discriminación. Llamó a compartir los bienes que Dios ha creado para tod@s. Denunció las injusticias y la corrupción. Desenmascaró el sistema político de su tiempo. Su misión fue anunciar el reino de Dios, aliviando el sufrimiento humano. Y Francisco es un defensor de los servicios públicos, porque lo público iguala y lo privado discrimina.

Para empujar la Historia en favor de la exclusión y la debilidad, l@s seguidor@s de Jesús tenemos que actuar en consecuencia y votar en su defensa, porque Andalucía es la cuarta región con más paro de España y una de las regiones con más pobreza y exclusión social, con 11 barrios entre los 15 más empobrecidos del país.

*Fdo. Pepe Moñino, Manuela Diaz, Mª Angeles Rodríguez, Fco. Aguila, Antonio Sendra, Paqui González, Toñi Sánchez, Diego Aguilar, Regina Arias, Jose Gracia, Rosa Morena, Juan Lara, Mª Jesús Quero, Fernando Ruiz, Luisa Caballero seglares de la parroquia de San Acisclo y miembros del Foro Cristianismo y Mundo de Hoy. Más apoyos de: Jesús Pelaez, Rafa Montilla, Auxi Ruiz, Carmen Rosa, Miguelo.