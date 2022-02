UGT insta a la Junta a buscar una solución para el alumnado de Bachillerato Musical

El sindicato UGT Servicios Públicos de Córdoba ha instado este lunes a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a "buscar urgentemente una solución para el alumnado que actualmente cursa el primer curso de Bachillerato Musical, que no podrán aspirar a la obtención del título tras los últimos cambios acometidos en la normativa".

A este respecto y en una nota, UGT ha recordado que el Bachillerato Musical "nació con el fin de poder compatibilizar los estudios de Bachillerato con los dos últimos cursos en los conservatorios de música y danza profesionales, pretendiendo una carga lectiva asumible por los alumnos de esta modalidad".

"Si la Lomloe establecía que dicho alumnado titularía con la modalidad de Bachillerato de Artes siempre que cursaran las asignaturas comunes de Bachillerato --ha explicado UGT--, el Real Decreto 984/2021 que la concreta especifica las asignaturas de modalidad (adicionales a las comunes) que se deben cursar para obtener dicha titulación, que no son las de Ciencias, Humanidades o Sociales, sino exclusivamente las de Artes. Algo sustancialmente distinto a lo establecido desde 1992 en la antigua Logse".

Este cambio normativo, según ha criticado el sindicato, "obliga a los alumnos del régimen de Bachillerato Musical a cursar determinadas asignaturas de modalidad en sustitución de otras en las que actualmente se encuentran matriculados, habiendo superado ya la primera evaluación".

Esto "supone un agravante", pues "estos cambios justo a mitad de curso y con carácter retroactivo sitúan a las familias, a los alumnos y a la comunidad educativa en una problemática que va en detrimento de la hoja de ruta establecida, en un contexto de absoluto desamparo e incertidumbre".

Para UGT Servicios Públicos "las alternativas que plantea la Consejería de Educación no son más que un parche que no resuelven en absoluto esta situación. Es más, obligan a cambiar de modalidad al alumnado afectado debido a que, en la gran mayoría de centros, no existe la nueva asignatura obligatoria que deberían cursar", y "una solución que proponemos es que puedan ofertarla en el mismo conservatorio".

Además, "tendrían que realizar cinco asignaturas adicionales a las actuales que no han cursado, recuperar el trimestre pasado que no ha existido y lo que queda de curso, algo aberrante debido a que el alumnado de esta modalidad debe asistir a sus clases de conservatorio definidas por un horario ya dado y establecido".

A juicio de los padres y docentes de los alumnos afectados, la solución más sencilla "sería respetar el espíritu de la Ley y facilitar la transición mediante una moratoria en la aplicación de una norma a todas luces diseñada sin tener en cuenta las características particulares de la simultaneidad de las enseñanzas de Música y Danza".

Por eso, desde UGT Servicios Públicos de Córdoba apelan "al sentido común por parte de la Consejería de Educación y quedamos a la espera de una solución urgente", por parte del consejero de Educación, Javier Imbroda.

En este punto el sindicato ha recordado fue el consejero "quien en marzo de 2021 se enorgullecía de presentar, en el Conservatorio Profesional de Música de Córdoba 'Músico Ziryab', un programa de excelencia que permitiría conciliar Secundaria con los estudios de Música y Danza, presentando dicha iniciativa como pionera a nivel nacional en la red pública destinada al alumnado que simultanea ambas enseñanzas, dando cobertura a todos los estudiantes, de Música y de Danza, para el curso 2021-22".

Por todo lo expuesto, desde UGT Servicios Públicos harán extensible "el rechazo a esta injusta situación y acompañaremos al alumnado, sus familias y el profesorado afectado en las protestas que sean necesarias".