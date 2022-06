El PSOE propone que “el dinero de los remanentes se destine a ayudar a familias ante la inflación”

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, José Antonio Romero, ha propuesto este miércoles al alcalde, José María Bellido (PP), que “el dinero de los remanentes se destine a ayudar a las familias a hacer frente a la inflación”, todo ello dentro de las propuestas presentadas por los socialistas para utilizar el dinero con el que cuenta el Consistorio para este año y que “debe gastar antes del 31 de diciembre”.

Así lo ha resaltado el edil en una rueda de prensa, en la que ha detallado que “son 35 millones de euros que no son fruto del ahorro por una buena gestión, sino de más de tres años de inacción total”. “Es dinero de los impuestos de los cordobeses con el que se podría haber creado mucho empleo, arreglado calles o realizado obras de mantenimiento de colegios, que son muy necesarias”, ha defendido, para lamentar que “el alcalde no ha gastado nada”.

En la línea de “oposición útil y responsable, y a pesar de los continuos engaños y los incumplimientos”, el PSOE propone un nuevo acuerdo porque quiere que “se invierta ese dinero en la ciudad”, ha aseverado Romero, quien ha remarcado que “ahora, más que nunca, es el momento de atender a las personas”.

“No les podemos abandonar”, ha manifestado el concejal, quien ha dicho que no apoyarán “ninguna propuesta para amortizar deuda, porque no es el momento”. “Este equipo de gobierno ha pedido préstamos sin parar y no los ha invertido en la ciudadanía”, ha advertido, para apostillar que “ahora es el momento de ayudar a las familias a mitigar los efectos de la inflación ocasionada por la guerra en Ucrania”, después de que “el Gobierno de España ya está implementando medidas concretas y el Consistorio tiene la obligación de aportar las suyas”, ha dicho.

La primera debería ser, según los socialistas, “completar la bajada del bono de autobús en un 30% que ha hecho el presidente del Gobierno para alcanzar el 50%”; también piden al alcalde que “exija al presidente de la Junta de Andalucía una aportación en el mismo sentido”. “De esta forma fomentamos el ahorro de los usuarios y al mismo tiempo reducimos los niveles de contaminación si la ciudadanía se anima a dejar el coche en casa”, ha explicado el edil.

La segunda de las medidas plantea “ayudas a través del comercio de cercanía para mitigar la inflación en los precios de la comida, en productos básicos como fruta, verdura, carne, pescado o higiene”, al tiempo que ha apuntado a “una bajada en el recibo del agua, teniendo en cuenta que Emacsa tiene beneficios importantes”. “No podemos dejar atrás a la clase media trabajadora y todas estas medidas mejorarán su economía”, ha expresado Romero.

Reforzar servicios sociales

Las propuestas de acuerdo del Grupo Socialista incluyen, además, “aumentar y reforzar el personal en Servicios Sociales, para que las ayudas a los más necesitados lleguen rápido”, puesto que, según ha expuesto, “hay muchas familias que necesitan ayuda de inmediato, que no pueden esperar más, y hay que ser rápidos y efectivos”.

También, Romero ha solicitado que “el alcalde use el dinero de los remanentes para limpiar la ciudad”. “Allá donde vamos nos lo piden: que acaben ya con la suciedad que se ha apoderado de todos los barrios, que acaben con la vegetación que sigue creciendo de manera descontrolada, porque la imagen que se da es de pena”, ha indicado el edil, quien ha apostillado que “nunca se ha visto a Córdoba así y nunca ha habido tanto riesgo de incendio”.

En cualquier caso, ha pedido “llegar a un acuerdo que haga que el dinero llegue a las familias que lo necesitan”. “Estamos dispuestos a sentarnos a negociar”, ha afirmado.