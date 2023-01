El PSOE critica el “caos y la desinformación” en el transporte interurbano de Baena y el Guadajoz

Las senadoras por el PSOE de Córdoba María Jesús Serrano y Ángeles Luna han criticado este jueves en Baena (Córdoba) el “caos y la desinformación” que sufren los vecinos del municipio y de la comarca del Guadajoz, en lo que a transporte interurbano se refiere, ya que “adolecen de conexiones, frecuencias y horarios con municipios del entorno e incluso de líneas directas a otras provincias”.

A ello se suma, según ha informado el PSOE en una nota, que “gran parte de los habitantes desconocen los servicios o quedan fuera de las bonificaciones por viajar en transporte público”, y “prueba de ello es que en Baena solo existen 193 tarjetas joven de transporte bonificado, una cantidad muy pequeña en una población de más de 5.000 jóvenes de entre 15 y 30 años, lo que representa un escaso tres por ciento”.

Esto significa que “hay ciudadanos a los que les están llegando las medidas de bonificación y gratuidad en el transporte decretadas por el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE), pero muchos más a los que no, porque la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento”, gobernados por el PP, “no cumplen con su parte”.

Junto a ello, la también secretaria general del PSOE de Baena, María Jesús Serrano, ha lamentado el “rosario de cargos públicos” de la Junta de Andalucía que visitan Baena y que “vienen con las manos vacías o migajas para los vecinos”, cuando “la realidad que vivimos es que solo 193 jóvenes tienen tarjetas bonificadas para viajar, una cifra que no es mayor por falta de información”.

Por ello, ha exigido al Ayuntamiento de Baena que informe a los jóvenes de cómo pueden solicitar la tarjeta del Consorcio Metropolitano, para que no haya “ciudadanos de primera y de segunda, en función de que sus desplazamientos sean a la capital o a otro destino”.

Serrano ha recordado que el servicio del transporte público interurbano regulado es competencia de la Junta, y que ésta “debe poner en marcha rutas con itinerarios fijos y horarios y paradas establecidas. No obstante, vemos que la información es dispersa, no es homogénea y que ni siquiera el Ayuntamiento la difunde entre la ciudadanía”, siendo un ejemplo de esta situación el que “hay jóvenes que tienen el transporte bonificado si van a Córdoba, pero no en caso de que vayan a estudiar a Granada o a Málaga”.

A ello añade que, con la pandemia, “se recortaron muchas líneas y frecuencias horarias de autobuses que no se han restituido, lo que extiende a toda la comarca, donde no hay líneas directas de autobuses hacia Baena desde municipios como Valenzuela, Priego, Zuheros o Luque”.

En este sentido, además de reclamar al Consistorio que informe vía web o redes sociales de las líneas de transporte interurbano disponibles en Baena y de cómo obtener la tarjeta joven de transporte bonificado, Serrano ha instado al gobierno local del PP a que “aproveche el supuesto hilo directo con el Gobierno andaluz” que preside Juanma Moreno (PP), “para que incluya a Baena, a su zona básica de salud y a la comarca del Guadajoz en el servicio público Andalucía Rural Conectada, que garantiza líneas de autobuses pese a no ser rentables económicamente”.

Por su parte, la senadora Ángeles Luna ha destacado el tercer paquete de medidas puesto en marcha por el Gobierno de España, “para paliar la crisis que viven las familias y las clases medias y trabajadoras”, sobre todo de continuidad de las iniciativas anteriormente en marcha, entre ellas “el cheque de 200 euros para las unidades familiares con rentas inferiores a 27.000 euros y que beneficiarán a 4,2 millones de españoles que no llegan a final de mes, así como la reducción del IVA en los alimentos frescos y también en el aceite”.

Además, algo “muy importante aquí en Baena son las ayudas destinadas a los agricultores, con más de 660 millones de euros para toda España, que contemplan 55 euros para la hectárea de regadío y 22 euros por cada hectárea de secano”, resaltando también Luna los fondos estatales “liberados por el Gobierno de Pedro Sánchez para el adecentamiento del cauce del arroyo Marbella, al que llegarán tres millones de euros, además de otros 2,4 millones para programas de desarrollo turístico”.