COAG denuncia que algunas oficinas agrarias “no registran documentos y acentúan la brecha digital”

COAG Córdoba ha criticado este lunes que “en algunas” oficinas comarcales agrarias (OCA) de la provincia y dependientes de la Junta de Andalucía “se están negando a registrar documentos de agricultores y ganaderos, obligándoles a hacerlo de forma telemática o en otros registros de ayuntamientos u otras administraciones”.

A este respecto y en una nota, la organización agraria ha explicado que “uno de los últimos casos es el de un apicultor que acudió a su OCA de referencia en Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) para registrar documentación de su explotación, pero le dijeron que allí no registraban ninguna documentación y que tenía que irse a otra administración, o hacerlo de forma telemática”.

Este apicultor, “que se enfrenta a una penalización de un 50 por ciento de su ayuda si no hace ese registro en tiempo y forma, y que se desplazó a Peñarroya-Pueblonuevo desde otro municipio, tuvo que hacer el trámite en el Ayuntamiento de la localidad, y luego volver a desplazarse hasta la OCA para llevar la documentación y comprobar que todo estaba conforme y sin errores”.

A juicio de la secretaria general de COAG Córdoba, Carmen Quintero, “se trata de un obstáculo más a los agricultores y ganaderos, que en muchos casos no pueden hacer los trámites de forma digital por no tener cobertura de Internet, o bien por no tener los conocimientos o medios digitales necesarios”.

“Ahora se les añaden dificultades y trabas, al realizar de forma presencial los trámites que les obliga la Administración”, ya sea “por falta de personal, o porque se están primando los trámites digitales, obviando la brecha digital que en este sentido sufren muchas zonas del mundo rural”.