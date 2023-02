'Clínica del vértigo', de la escritora Gaia Danese, protagonista de 'Letras Capitales'

El Centro Andaluz de las Letras, de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, organiza este martes, a las 19,30 horas, en Córdoba la presentación del libro 'Clínica del vértigo' de la escritora Gaia Danese. El acto, que se celebra en la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte con entrada libre hasta completar aforo, se enmarca en el ciclo 'Letras Capitales' y contará con la intervención de Concha García y Raúl Alonso.

Según detalla la Junta en un comunicado, Gaia Danese es autora de dos poemarios en edición bilingüe italiano-español: 'Las extremidades frágiles', 2007, traducción de Juan Carlos Reche con el sello del festival de poesía Cosmopoetica (Cordoba 2007), donde fue invitada internacional, y 'L'Amore domestico', 2016 Ed. Lieto Colle/Pordenonelegge, collana giallo oro, Italia, en el marco del Festival Pordenonelegge, donde se presentó este libro.

Además, ha publicado poemas en las revistas 'Espacio/Espaço Escrito', revista de literatura en dos lenguas, n.25-26, invierno 2005-2006, España/Portugal; 'Quadernario-Almanacco di poesia contemporanea', Italia, Lieto Colle, mayo 2016; 'Zibaldone-estudios italianos', Vol. 5 n.1, 2017 y en el blog La Tribu de Frida en junio 2016, y '4 posturas ante el cuerpo. 4 poetas italianas actuales', selección de Juan Carlos Reche.

Asimismo, ha actuado como bailarina de danza contemporánea y de tango en Italia y en el extranjero y en 2003 ha creado y puesto en escena la obra de teatro danza Tanghedia d'Amore. La poética del cuerpo y las emociones de los órganos y de los músculos, de los nervios tendones y células contaminan su escritura.

Es diplomática de carrera para el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano y doctora en Relaciones Internacionales en el Institut d'Études Politiques de París (Sciences Po), y estuvo desarrollando sus funciones en las Embajadas italianas de Lisboa, Montevideo, Madrid y Barcelona.

Su trabajo se ha ido enfocando en la gestión cultural, generando proyectos de co-creación y cooperación entre Italia y España con el objetivo de favorecer las relaciones entre artistas italianes y españoles en la música, el diseño, la arquitectura y la ciencia, que han sido premiados por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.

Este enfoque la ha llevado a ser seleccionada para su actual cargo en el Servicio de acción exterior de la Unión Europea como responsable de la diplomacia cultural de la UE.

En su labor mantiene un firme compromiso con la igualdad de género y la diversidad. En este marco, en 2019 lanzó el proyecto: 'MUSE - A new wave in the Mediterranean', para el empoderamiento y el impulso de artistas de Italia y de la creatividad de lo femenino en el Mediterráneo, en la escena cultural más vanguardista, sobre todo musical y electrónica.

En 2021, en este mismo marco, lanzó el proyecto 'Ragazze Italiane', una exposición de retratos fotográficos de talentos italianos en España en muchos ámbitos, que incluye también charlas inspiradoras con esas mujeres.

La presentación de 'Clínica del vértigo' forma parte del programa 'Letras Capitales' que desarrolla el Centro Andaluz de las Letras en todas las capitales andaluzas gracias a la colaboración estable con el sector editorial de ámbito nacional y andaluz.

Su objetivo es difundir entre la ciudadanía la obra literaria más actual y de calidad de las creadoras y los creadores más prestigiosos y hacer posible que los lectores conozcan las novedades editoriales más relevantes de la mano de sus protagonistas.