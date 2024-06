La Asociación en Defensa de Árbol culpa al “desinterés de Ayuntamiento” que no haya Parque Natural en la Sierra

La Asociación Plataforma en Defensa del Árbol, a través de su presidente, Ismael Jiménez, ha aprovechado la celebración este miércoles del Día Mundial del Medio Ambiente, para lamentar que “sigue sin haber Parque Natural de Sierra Morena Córdoba debido a que no se ha presentado un único documento que falta, y ni los grupos municipales de la oposición ni el equipo que gobierna han tenido interés alguno para resolver esa situación”.

En una nota, Jiménez ha recordado que “sobre la declaración de espacio verde como Parque Natural se alcanzó un acuerdo”, aseverando que en septiembre de 2018 “estaba toda la documentación lista y preparada, e, incluso, el 6 de marzo del año siguiente se debatió el contenido del documento propuesto, se pasó a los diferentes grupos políticos municipales, pero no se terminó de presentar y ahí se agotó el proceso por el desinterés mostrado por los grupos políticos del Consistorio”.

Así, ha expuesto que “sin la documentación pertinente, la Junta de Andalucía desestimó el proyecto y a día de hoy no hay avance de ningún tipo”, al tiempo que ha ironizado que “la ciudad se postula como candidata a Capital Verde Europea, pero sin un Parque Natural necesario para que los habitantes de ese espacio estén protegidos, no se hagan talas, no se creen urbanizaciones y no se acabe destruyendo una zona verde importante”, entre otros aspectos que ha detallado, en compañía del secretario de la organización, Manuel Ortega.