El alcalde de Iznájar lamenta que un año después de la manifestación por el centro de salud “todo sigue igual”

El alcalde de Iznájar (Córdoba), Lope Ruiz (PSOE), un año después de que cientos de vecinos del municipio, él incluido, se manifestaran en la capital cordobesa ante la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía para exigirle que iniciara la construcción del nuevo Centro de Salud comprometido en los suelos que puso a su disposición el Ayuntamiento en 2020, lo cierto es que “todo sigue exactamente igual que estaba”.

En este sentido y en declaraciones a Europa Press, Lope Ruiz ha recordado que cuando los iznajeños se manifestaron el 23 de febrero de 2023 en Córdoba, la delegada de Salud de la Junta en Córdoba, María Jesús Botella, “dijo que no entendía el motivo de ir a manifestarnos, porque ya estaban previstos los recursos para hacer el centro, pero ha pasado un año y ahora mismo no sabemos exactamente lo que va a pasar”.

La cuestión, según ha lamentado, es que, desde la Junta “nos han ido poniendo problemas, y cada vez que nos ponen un problema lo hemos ido solucionando, pero ahora mismo ya no entendemos cuál es el problema para que no empiece la obra”, añadiendo que en el presupuesto de la Junta para este año “hay una partida genérica para inversiones de la Consejería de Salud, pero específicamente para el centro de Iznájar no hay recogida ninguna partida”.

Por ello, el alcalde de Iznájar no descarta retomar las movilizaciones, aunque antes, precisamente este jueves, el gobierno municipal del PSOE tiene prevista “una reunión con el Grupo Popular del municipio, en la que vamos a tratar el tema e intentar conjuntamente trasladarle a la Consejería de Salud la preocupación por el estado en el que está el centro que tenemos actualmente”.

El actual Centro de Salud de Iznájar se ubica en “un edificio muy antiguo, que tiene problemas de accesibilidad y también todos los problemas que tienen los edificios antiguos”, como “goteras”, tal y como ha denunciado públicamente en los últimos días el Sindicato de Enfermería Satse, y a ello se suma que “es un edificio pequeño”, lo que “dificulta que los profesionales puedan llevar a cabo su trabajo adecuadamente”.

Desde la Junta y sobre el proyecto del nuevo Centro de Salud para Iznájar ya se dijo hace un año que el mismo se incluye en el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2020-2030, asegurando que ese equipamiento es “una prioridad” para la Junta “por las necesidades de los vecinos”, pero que hay que tener en cuenta que la ubicación que ofreció el Ayuntamiento, “en un patio del Colegio de Nuestra Señora de la Piedad, ha requerido diferentes trámites y el visto bueno de la Delegación de Desarrollo Educativo, para desafectar 800 metros de este espacio y dedicarlos al Centro de Salud”.

Además, en su momento y según se recordó el año pasado desde la Junta, el Consistorio iznajeño “propuso la reforma del actual Centro de Salud”, lo que “no se consideró viable, por los requisitos accesibilidad y por carecer de espacio suficiente para ofertar la cartera de servicios del SAS”.

En cualquier caso y al margen del nuevo Centro de Salud, Lope Ruiz ha criticado, de forma general, “el abandono de la Junta de Andalucía hacia el pueblo de Inájar, porque en estos últimos cinco años” de gobierno del PP en la Junta de Andalucía “es que no hemos recibido ninguna inversión de la Junta”, y “tenemos carreteras, como la A-328, que están en un estado lamentable, y que no se han cortado porque hace unos años que no llueve”.

Igualmente, también “tenemos un convenio que se firmó en el año 2018 para construir 33 viviendas en unos terrenos que tiene la Junta de Andalucía aquí, y el Ayuntamiento había pagado el proyecto incluso, pero no sabemos nada todavía de cuándo se van a construir esas viviendas”.

Además, según ha relatado el alcalde, “tenemos colegios rurales cerrados que no sabemos cuándo se van a abrir o si se van a abrir”, y “tenemos el consultorio médico de la aldea más importante del municipio, en El Higueral, en el que se tenía que atender a los vecinos al menos una vez por semana”, pero “algunas veces pasan los meses y no va el médico por allí”, y se trata de “un edificio que ha hecho y pagado el propio Ayuntamiento”. En definitiva y según ha señalado, “la Junta de Andalucía de Juanma Moreno nos tiene en total y absoluto abandono”.

Botella afirma que el lugar elegido por el Ayuntamiento de Iznájar para el Centro de Salud “no es viable”

Por su parte, la delegada de Salud y Consumo de la Junta en Córdoba, María Jesús Botella, ha advertido este jueves que el lugar elegido por el Ayuntamiento de Iznájar para que la Administración autonómica construya el nuevo Centro de Salud del municipio “no es viable, desde el punto de vista jurídico”.

En declaraciones a Europa Press, Botella ha reaccionado así después de que el alcalde de Iznájar, Lope Ruiz (PSOE), un año después de que cientos de vecinos del municipio, él incluido, se manifestaran en la capital cordobesa ante la Delegación de Salud para exigirle que iniciara la construcción del nuevo Centro de Salud comprometido en los suelos que puso a su disposición el Ayuntamiento en 2020, ha lamentado este mismo jueves que, lo cierto es que "todo sigue exactamente igual que estaba".

Ante ello, Botella ha señalado que, “como delegada de Salud y Consumo en Córdoba, sinceramente no quiero entrar en polémica con el alcalde de Inajar, respecto de la necesidad que hay de construir un centro de salud, y no quiero polemizar sobre las causas por las cuales aún no tenemos redactado ni el proyecto, y no quiero polemizar con el alcalde, insisto, porque la solución tiene que venir a la fuerza también de su mano”.

Así, ha explicado que, “para la construcción de cualquier centro de salud es necesario, lógicamente, la colaboración del Ayuntamiento” correspondiente, pues “es fundamental que el Ayuntamiento decida dónde quiere que se haga el Centro de Salud”, dado que le corresponde al Consistorio “qué diseño de ciudad quiere y dónde quiere ubicar los equipamientos”, y resulta que “esto no ha sido posible aún con el Ayuntamiento de Iznájar”.

De este modo y según ha recordado Botella, “desde el Ayuntamiento se apostó por la construcción del Centro de Salud en el patio de un colegio”, en concreto del “Colegio Nuestra Señora de la Piedad, y a nosotros esta solución nos parecía que era mucho más compleja y que iba a requerir mucho trámite y mucho informe jurídico”.

De hecho, “así ha sido, porque, finalmente, esa solución que planteaba el alcalde de hacer el Centro de Salud en el patio del colegio pues no ha sido posible”, ya que “no es viable, desde el punto de vista jurídico, la cesión que nos quería hacer, y ahora se está trabajando en otras soluciones”.

Como conclusión, la delegada de Salud ha asegurado que su deseo es que “sigamos trabajando juntos, el Ayuntamiento y la Consejería de Salud, para llegar cuanto antes a una solución y tener un centro de salud nuevo y en condiciones en el menor tiempo posible. Yo espero que esto sea así y que el Ayuntamiento y la Delegación de Salud trabajemos mano a mano en este objetivo, que desde luego es prioritario para nosotros”.