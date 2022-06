Aguirre: “Ganar en las encuestas no vale, donde hay que ganar es en las urnas”

El candidato número 1 al Parlamento andaluz del PP de Córdoba Jesús Aguirre ha afirmado que “ganar en las encuestas no vale, donde hay que ganar es en las urnas el próximo 19 de junio”.

Aguirre, junto a varios miembros de la candidatura y al portavoz del PP de Córdoba José Ma Bellido, ha participado hoy en un encuentro de convivencia con agentes electorales de la ciudad de Córdoba.

“Quedan 15 días para las elecciones y no nos podemos confiar con los buenos resultados que dan las encuestas, porque realmente las encuestas no valen, lo que cuenta es ganar en las urnas”, ha espetado a los interventores y apoderados del PP cordobés presentes en el acto.

Según el candidato, si queremos avanzar más rápido necesitamos un apoyo amplio de la sociedad andaluza. “Queremos tener un gobierno del PP en solitario y vamos a ir a por ello en estos días de campaña electoral que nos quedan hasta el 19J”.

Así mismo, Aguirre ha hecho esta reflexión: “si Andalucía en tres años y medio ha dado un giro de 180 grados y ha pasado de estar a la cola en casi todos los rankings a ser una comunidad líder, y todo ello con un gobierno en coalición, con una aritmética parlamentaria difícil, con una pandemia, una guerra en Europa y un Gobierno de España antiandaluz, ¿qué no seremos capaces de conseguir con un gobierno más fuerte y más estable?”.

Hemos demostrado que para Andalucía no hay nada imposible, sólo hay que proponérselo, ha mantenido Jesús Aguirre, quien ha pedido la confianza en el proyecto político del PP y de Juanma Moreno a todos los cordobeses, independientemente de su ideología. “La gran transformación de Andalucía es tarea de todos, y la gran mayoría de cordobeses y andaluces no quiere crispación ni líos quiere soluciones, progreso, bienestar para su familia y un gobierno que ayude y resuelva, y no que cree más problemas como ocurre con el Gobierno de Sánchez”, ha afirmado.

Los populares ofrecemos un proyecto sereno, trabajador y optimista, y hacemos un llamamiento a toda la Córdoba serena trabajadora y optimista para darnos su voto el 19J, ha reclamado el candidato quien ha concluido diciendo que “es necesario hasta el último voto”.