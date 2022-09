Identifican a los autores de una oleada de robos en viviendas durante el verano

Suele suceder que comenzamos trámites sin tener a la mano los documentos que nos solicitan; pero cuando no tenemos tiempo de acudir al registro civil, lo mejor será solicitarlos vía online. Muchos desconocen que es posible solicitar, vía internet y a través de terceros, varios de los certificados de registro civil. Los gestores pueden ser la forma más cómoda de obtener tus documentos sin moverte de casa.

Porqué usar los servicios de un gestor

Las razones, son más bien subjetivas. Cada persona tiene una circunstancia que les impide ir por cuenta propia a la oficina del Registro Civil. En tal caso, existen personas confiables que realizan los trámites por ti y además envían tales documentos a la dirección que indiques. Si crees que no tienes el tiempo necesario para hacer estas gestiones, alguien más puede hacerlo por ti. Conoce qué certificados puedes conseguir.

Certificado de nacimiento online

Entre los certificados online que puedes obtener es el certificado de nacimiento. A veces puede ser algo engorroso tener que acudir a la oficina del registro civil para solicitar tu certificado de nacimiento o el de tus hijos. Puedes contratar uno de nuestros asesores y gestores que haga todo este proceso sin que te muevas de casa y en un tiempo prudencial. Solo debes llenar un formulario con datos precisos.

Certificado de matrimonio online

Hay varios trámites para los que necesitas tener a la mano tu certificado de matrimonio. Obtenlo de forma segura con nuestro servicio, sin tener que perder el tiempo en colar o el tráfico de tu ciudad. Si nunca has solicitado este certificado, podemos asesorarte para que sepas qué datos debes proporcionar, pero si no quieres ni siquiera ir al registro civil, podemos hacer todo el trámite en tu nombre.

Certificado de defunción online

En cualquier momento puedes requerir obtener el certificado de defunción de tu pareja o familiar. Si no quieres pasar por este penoso momento, llenando nuestro formulario podrás encargarnos tal tarea y recibir el documento en casa. Somos asesores experimentados y también nos encargamos de introducir lo necesario para generar este y otros documentos.

Certificado de divorcio

Es otro de los típicos certificados que más se solicitan en el registro civil. Por suerte, y gracias a nuestro servicio de gestión, puedes obtener este certificado online. Es muy sencillo, solo debes hacer clic en el nombre del certificado que deseas y llenar el formulario que a continuación aparecerá frente a ti. Si necesitas más información antes de proporcionar tus datos, puedes leer la descripción de cada uno de nuestros servicios.

Certificado de últimas voluntades

Este documento certifica si una persona ha emitido un testamento, ante qué notario y cuál es el testamento válido (el último válido). Su función es saber a qué notario acudir para obtener una copia del testamento. Para solicitarlo, debes realizar algunos pagos y entregar algunos documentos. Este servicio puede ser delegado en nosotros sin que hagas un esfuerzo mayor.

Otros certificados online

Otros de los certificados online que puedes solicitar son: Certificado de nacimiento de otra persona, Certificado de nacimiento para DNI por primera vez; Certificado seguros por fallecimiento y Partida literal nacimiento. Todos los documentos anteriores puedes solicitarlos tanto de forma presencial como online, a través de gestores como los de nuestra empresa.

Qué puedes conseguir con nuestro servicio

Al no tener claros los pasos que hay que seguir al tramitar un documento en el Registro Civil, podrías perder el tiempo teniendo que ir más de una vez. Con nuestro servicio puedes evitarte los dolores de cabeza y simplemente dedicarte a esperar en casa el documento que necesitas. Aunque no quieras ir al Registro por tu documento, lo mejor será que hagas el trámite online con tiempo, y no justo cuando necesitas el certificado.

Si necesitas asegurarte de nuestro compromiso a la hora de ayudarte a tramitar tus certificados, puedes contactar con nosotros. Podemos disipar cualquiera de tus dudas para que puedas confiar y evitar muchos de los problemas que pueden generarse al ir a una institución pública en España. Te aseguramos que no querrás hacer estos procesos de otra forma que no sea vía internet.